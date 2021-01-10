«Севавтодор» предупреждает: 11 января в Севастополе возможна гололедица

С сегодняшней ночи (с 10 на 11 января) в Севастополе прогнозируется понижение температуры воздуха через 0°С до -2°С, мокрый снег.

Ночью будет задействовано 12 единиц спецтехники, число которой может быть увеличено при ухудшении погодных условий. Комбинированные дорожные машины «Севавтодора» с противогололедным материалом дежурят в разных районах города для оперативного реагирования на ухудшение дорожных условий, — сообщили в городском правительстве.

Уточняется, что уже сейчас, с вечера дороги обрабатываются увлажненной солью.

Для обеспечения бесперебойного проезда «Севавтодор» превентивно обработает песчано-соляной смесью аварийно-опасные участки региональных дорог — зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, спуски и подъемы.

Пожалуйста, соблюдайте ПДД. Не пользуйтесь авто на «летней резине». Будьте внимательными и аккуратными на дорогах, — обратились к автолюбителям севастопольские дорожники.

В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба «Севавтодора»: +7 978 998 59 83.