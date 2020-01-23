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Севавтодор призывает севастопольских водителей быть внимательными на дорогах
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севавтодор призывает севастопольских водителей быть внимательными на дорогах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:35 23.01.2020

Напомним, с 23 по 24 января в Севастополе — усиление ветра до 15-20  м/с., ночью ожидается дождь, мокрый снег. Севавтодор в сложных погодных условиях призывает участников дорожного движения быть бдительными.

Погодные условия могут привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации в регионе.  Водителям следует быть крайне внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим, снижать скорость в зонах пешеходных переходов, избегать обгонов и перестроений.  Не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Пешеходам необходимо переходить только в установленных для перехода местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и использовать на одежде светоотражающие элементы, особенно в тёмное время суток, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения, говорят в Севавтодорое, в ближайшие сутки будет задействовано 10 единиц специальной дорожной техники, число которых может быть увеличено до 15 при ухудшении погодных условий:

Минувшей ночью гололедные явления наблюдались на региональной дорожной сети Севастополя. Особое внимание при обработке противогололедными материалами уделено крупным магистралям: Гончарное-Ялта, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Севастополь-Инкерман, автодороги Байдарской долины.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону:

  •  +7 978 998 59 83

Севавтодор призывает севастопольских водителей быть внимательными на дорогах

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