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Севавтодор проводит весеннюю очистку автомобильных дорог
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севавтодор проводит весеннюю очистку автомобильных дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:52 29.04.2025

ГБУ «Севастопольский Автодор» продолжает проводить работы по очистке улично-дорожной сети города. Работы по санитарной очистке стартовали 10 марта по поручению губернатора Михаила Развожаева и продолжаются круглосуточно.

Усиленную санитарную очистку важно проводить после зимы, так как дороги посыпают противогололедным материалом.

Мы работаем круглосуточно – устраняем размытия обочин, красим бордюры, моем барьерные ограждения и остановки, проводим механизированную уборку дорог, а в тех местах, где припарокваны автомобили, мы проводим ручную уборку дорог. Поэтому призываем автомобилистов не оставлять машины в неположенных местах – это затрудняет работу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка по ремонту и содержанию автомобильных дорого ГБУ «Севастопольский Автодор»  Длявера Неметулаева.

На сегодняшний день на механизированной очистке дорожного покрытия постоянно задействовано 14 единиц техники, вручную очищают дороги 25 рабочих.

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К началу майских праздников дорожники планируют очистить всю улично-дорожную сеть города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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