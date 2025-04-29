Севавтодор проводит весеннюю очистку автомобильных дорог

ГБУ «Севастопольский Автодор» продолжает проводить работы по очистке улично-дорожной сети города. Работы по санитарной очистке стартовали 10 марта по поручению губернатора Михаила Развожаева и продолжаются круглосуточно.
Усиленную санитарную очистку важно проводить после зимы, так как дороги посыпают противогололедным материалом.
Мы работаем круглосуточно – устраняем размытия обочин, красим бордюры, моем барьерные ограждения и остановки, проводим механизированную уборку дорог, а в тех местах, где припарокваны автомобили, мы проводим ручную уборку дорог. Поэтому призываем автомобилистов не оставлять машины в неположенных местах – это затрудняет работу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка по ремонту и содержанию автомобильных дорого ГБУ «Севастопольский Автодор» Длявера Неметулаева.
На сегодняшний день на механизированной очистке дорожного покрытия постоянно задействовано 14 единиц техники, вручную очищают дороги 25 рабочих.
К началу майских праздников дорожники планируют очистить всю улично-дорожную сеть города.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: дороги Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: дороги Крыма