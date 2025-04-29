Севавтодор проводит весеннюю очистку автомобильных дорог

ГБУ «Севастопольский Автодор» продолжает проводить работы по очистке улично-дорожной сети города. Работы по санитарной очистке стартовали 10 марта по поручению губернатора Михаила Развожаева и продолжаются круглосуточно.

Усиленную санитарную очистку важно проводить после зимы, так как дороги посыпают противогололедным материалом.