Севавтодор работает на дорогах Севастополя

В Севастополе ночью прогнозируется понижение температуры воздуха до -9C°, снег. Дорожные службы, отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя, продолжают следить за изменением погоды, проводится круглосуточный мониторинг состояния дорожного покрытия:

На линии находится 17 единиц спецтехники для погрузки, распределения противогололедного материала, уборки снега. Обеспечена работа круглосуточной диспетчерской службы Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83, куда граждане обращаются при обнаружении гололеда, организовано взаимодействие с ГИБДД, МЧС, ЕДДС и Департаментом городского хозяйства. По всему городу обработаны посадочные площадки на остановках общественного транспорта, железнодорожные переезды. В работах по зимнему содержанию задействовано 58 человек. Район выполнения работ включает 270 км. внутригородских дорог и 350 км загородных трасс.

Городские дороги обрабатываются увлажненной солью, на региональных трассах распределяется песчано-соляная смесь в соответствии с требованиями ГОСТ. Напомним, сроки устранения снега на дорогах второй и третьей категории составляет от 5 до 6 часов с момента окончания снегопада и метели, а зимней скользкости — 5 часов с момента обнаружения. В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов. В связи с этим, просим водителей транспортных средств пропускать спецтехнику с включенными проблесковыми маячками.

Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на «летней резине», быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений.

Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в тёмное время носить светоотражатели.