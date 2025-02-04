Севавтодор работает в усиленном режиме зимнего содержания автодорог

В связи с возможным ухудшением погодных условий по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева Севавтодор усилил работу по зимнему содержанию автомобильных дорог. Так, ночью специалисты Севавтодора обработали сельские дороги противогололедной смесью.

Минувшей ночью Севавтодором превентивно обработаны противогололедной смесью дороги Байдарской долины, с. Верхнесадовое, подъезд к аэропорту Бельбек, п. Кача. В этих работах было задействовано семь единиц спецтехники, израсходовано более 25 тонн противогололедного материала, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГБУ «Севастопольский Автодор» Александра Лукашева.

По словам Александра Лукашева, в городской черте дорожная обстановка находится в удовлетворительном состоянии. Обращений в дежурную диспетчерскую службу учреждения по ликвидации гололедных явлений не поступало.

Спецтехника Севавтодора продолжают дежурить в разных районах города для оперативного реагирования в случае ухудшения погодных условий.

На данный момент заготовлено порядка четырех тысяч тонн песко-соляной смеси и чистой соли, которые хранятся на пяти базах: в Ласпи, Инкермане, с. Штурмовое, Камышовом шоссе и ул. Шабалина.

По словам специалистов, в первую очередь обрабатываются опасные участки: спуски и подъемы, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов.

Во избежание аварийных ситуаций призываем автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на летней резине.

Необходимо помнить о том, что выезжать на летних шинах в зимний период запрещено и опасно, так как их сцепление с дорогой из-за зимней скользкости снижается в несколько раз, что может привести к возникновению заноса.

При управлении автомобилем будьте предельно внимательными и аккуратными, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений.

Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в темное время носить светоотражатели.

Сообщить о том, на каких дорогах скользко, можно диспетчерской службе Севавтодора по телефону: +7 (978) 502-42-39.

Линия работает в круглосуточном режиме.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя