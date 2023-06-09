Северо-Крымский канал, конечно, обмелеет, но без воды Крым не останется

Одно из последствий террористического подрыва дамбы Каховской ГЭС – уменьшение подачи воды в Северо-Крымский канал. Уже вчера уровень воды в Каховском водохранилище опустился ниже «мертвой точки» и составил 12,5 метров (данные Укргидроэнерго). Так или иначе, но именно от уровня воды в Каховском водохранилище зависит подача воды в Северо-Крымский канал. Пока в Крыму какого-то явного снижения уровня воды в канале не зафиксировано, но.. это дело времени.

Можно ли отремонтировать дамбу? Как бы фантастически не звучало, можно. Но не сейчас. В условиях продолжающихся обстрелов ВСУ никакие ремонтно-восстановительные работы невозможны. Подача воды в Северо-Крымский канал возобновиться, но только после того, как район затвора на Каховском водохранилище выйдет из зоны обстрела со стороны ВСУ.

Канал через 10-12 дней реально обмелеет. Мы предпримем ряд технических шагов, но это будет только после того, как вся эта территория выйдет из зоны ударов артиллерии врага. Соответственно, тогда можно будет технически это сделать. Могу сказать, что не сложно будет подать воду в Северо-Крымский канал. Поэтому Крым будет с водой, так или иначе. И в этой части крымчане могут не беспокоиться, ситуация временная, – заявил в эфире кагала «Крым 24» Глава РК Сергей Аксёнов.

То, что Крым без воды не останется, подтверждает и Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ситуация с Каховской ГЭС на водообеспечение, именно питьевой водой, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой. Мы два последних года по поручению Президента очень активно занимались этим: мы сделали дополнительные каналы связи между водохранилищами, мы разбурили все возможные подземные источники, дали дополнительное поступление воды из подземных источников. Плюс, откровенно говоря, погода помогла, — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1».

По его данным, запасов воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней.

С тегами: водоснабжение Крыма