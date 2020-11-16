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СевГУ активизирует сотрудничество с Тунисом, Францией, Марокко
фото: пресс-служба СевГУ

СевГУ активизирует сотрудничество с Тунисом, Францией, Марокко

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:37 16.11.2020

Институт общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета выступил организатором Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Русского исхода «Вклад российских соотечественников в развитие науки и культуры стран Средиземноморского региона». В конференции прозвучали доклады коллег из Франции, Туниса, Марокко, и, конечно же из России.

Проект СевГУ «Большое Средиземноморье» позволяет соединить разные углы зрения и правды участников событий 1920 года в Крыму в едином пространстве-времени эволюции, с использованием анализа современных исследовательских тенденций и аналитических разработок, касающихся изучения Средиземноморья как многосоставного региона, — цитирует пресс-служба вуза замдиректора Института общественных наук и международных отношений СевГУ Светлану Рубцову.

СевГУ активизирует сотрудничество с Тунисом, Францией, Марокко

фото: пресс-служба СевГУ

Севастопольский госуниверситет принимает активное участие в мероприятиях, посвященных столетию Русского исхода, которые включены в программу Российско-Тунисского делового совета в Москве, Севастополе и Бизерте (Тунис).​

СевГУ активизирует сотрудничество с Тунисом, Францией, Марокко

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