СевГУ намерен активно заниматься импортозамещением

Севастопольский государственный университет намерен реализовывать программы по импортозамещению в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) «МореАгроБиоТех» и госпрограммы академического лидерства «Приоритет 2030».

В рамках «Приоритета» мы занимаемся морскими технологиями, морским интернетом вещей, интеллектуальным приборостроением. По каждому из этих направлений остро стоит задача импортозамещения. Например, значительная часть морских приборов, которые у нас используются для измерений, иностранного производства. Стоит задача быстро и эффективно заместить достаточно широкую линейку морских измерительных приборов, — цитирует пресс-служба вуза ректора СевГУ Владимира Нечаева.

Также, по его словам, университет сделает особый акцент на электронике. По этому направлению он имеет сильную школу.

Сегодня это одна из самых горячих потребностей экономики. В Севастополе будет создан один из 100 дизайн-центров, связанный с технологиями связи, в том числе в морской среде и прибрежных зонах. Мы будет также заниматься перспективными системы мобильной связи 5G, — отмечает Владимир Нечаев.

Особая задача стоит в сфере быстрого перехода на отечественное программное обеспечение.

Институты СевГУ сегодня уже работают с отечественными разработчиками по целому ряду номенклатур, которые в ближайшее время должна быть замещены. Если раньше на это шло в основном государственное финансирование, то сейчас в процесс активно включаются частные компании, — говорит ректор.

Университет намерен совмещать программы обучения в магистратуре и на старших курсах бакалавриата и специалитета с научно-исследовательскими проектами.

СевГУ включен в госпрограмму РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», которая предусматривает выделение в этом году 2 млрд руб. на создание первой линейки. Получена субсидия 60 млн руб. на оснащение учебно-научного Дизайн-центра микроэлектроники контрольно-измерительным оборудованием.