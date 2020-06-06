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фото: открытые источники

СевГУ открывает представительство в Тартусе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и мир 11:54 06.06.2020

Представительство Севастопольского госуниверситета в Тартусе (Сирия) будет торжественно открыто после снятия карантина. На данный момент оно официально внесено в устав вуза как обособленное структурное подразделение.

Очень рад, что при содействии нашего посольства в Дамаске сумел помочь археологам Севастопольского университета наладить контакт с министерством культуры и организовать в 2019 году первую подводно-археологическую экспедицию, которая исследовала затопленные морем античные порты у берегов Тартуса. В этом году работа будет продолжена. Там же, в Тартусе, сейчас планируется открыть представительство СевГУ, — цитирует пресс-служба вуза первого заместителя Председателя «Боевого братства», депутата фракции «Единая Россия» Дмитрия Саблина.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, представительство будет проводить информационную кампанию для университета, оказывать содействие в проведении наших исследовательских проектов:

В прошлом году наши археологи провели совместно с Черноморским флотом очень серьезную подводную археологическую экспедицию в этом районе. У университета заключен договор со службой древностей Сирийской Арабской Республики. В этом году намечается следующая экспедиция.

Кроме того, СевГУ рассчитывает, что с участием представительства будет налажена довузовская (языковая) подготовка и обеспечен прием в университет сирийских студентов уже в следующем году.

Напомним, Севастопольский университет зарекомендовал себя в регионе как крупный исследовательский центр благодаря научно-исследовательской археологической экспедиции, участники которой изучали объекты на дне Средиземного моря около сирийских берегов. Также учеными СевГУ получено разрешение проводить подводные археологические исследования в Сирии в течение трех лет.

СевГУ открывает представительство в Тартусе

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