СевГУ вошел в мировой глобальный рейтинг университетов

Севастопольский государственный университет впервые вошел в мировой топ глобального рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год. Всего в проекте приняли участие 867 университетов мира, включая 95 вузов России, это 11% от общего числа участников. В 2020 году Россия была представлена 82 университетами, а в 2016-м российских вузов было всего 23.

СевГУ занял в мировом рейтинге 829-ю строчку (ранг по качеству преподавания — 730, по качеству исследований — 845, по уровню интернационализации — 821, и 824 по уровню финансовой устойчивости). В российский топ-10 вошли МГУ (91-е место в мире), МИФИ, (101-е место), Томский госуниверситет (103-е место), МФТИ (106-е место), СПбГУ (305-е место), МИСиС (309-е место), Университет ИТМО (324-е место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (372-е место), Томский политехнический университет (375-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (384-е место), — сообщили в пресс-службе вуза.

Первые три строки в глобальном рейтинге заняли Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет.

Справка: Рейтинг RUR — первый ежегодный рейтинг российского происхождения. Кроме общего рейтинга, есть также ряд рейтингов по предметным областям. Вузы оценивают по качеству преподавания, исследований, уровню интернационализации и уровню финансовой устойчивости.