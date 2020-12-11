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Севэлектроавтотранс возит медиков на работу. Бесплатно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севэлектроавтотранс возит медиков на работу. Бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:48 11.12.2020

ГУП «Севэлектроавторанс им. А.С. Круподерова» выделил четыре автобуса, чтобы бесплатно подвозить медиков, живущих в отдаленных районах, на работу.

Ежедневно медиков забирают из отдаленных районов города: Качи, Любимовки, сел Байдарской долины, Тылового, и развозят на работу в инфекционную и девятую горбольницы, а также в пансионат «Изумруд», который сейчас работает как отделение для лечения легких форм. А после смены медиков подвозят домой. Эти автобусы специально запустили на такие маршруты, чтобы медицинским работникам было удобно добираться с работы и на работу, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Водители, которые работают на таких рейсах, регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, транспорт проходит необходимую обработку после каждого рейса.

Севэлектроавтотранс возит медиков на работу. Бесплатно

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