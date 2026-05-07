Севприроднадзор расчищает берега Балаклавки. Вручную

Севприроднадзор провел расчистку берега реки Балаклавка в районе улицы Новикова. В этом году это уже третий участок на этой реке, который приводит в порядок природоохранное ведомство по федеральному проекту «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Ежегодно на берегах Балаклавки скапливается большое количество мусора (бутылки, пластик, пакеты), который во время дождей и ветров попадает в русло, забивает его и мешает проходу воды. Задача — собрать мусор и убрать поросль, чтобы увеличить пропускную способность русла реки.

Протяженность реки с притоками на территории Севастополя составляет 7,832 км. В результате уборки древесно-кустарниковой поросли и бытового мусора, забивающих русло реки, была расчищена береговая линия общей площадью более 5000 кв. м, собрано 3 кубометра мусора.

В 2026 году в рамках федерального проекта «Вода России» Севприроднадзор планирует привести в порядок более 15 прибрежных территорий вдоль рек Бельбек, Кача, Черная, Балаклавка и у береговой линии Черного моря.

Информация о дате, месте и времени ближайших экомероприятий по расчистке берегов водоемов размещается на официальных страницах Севприроднадзора.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя