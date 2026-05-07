Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севприроднадзор расчищает берега Балаклавки. Вручную
Новости Республики
Севприроднадзор расчищает берега Балаклавки. Вручную
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севприроднадзор расчищает берега Балаклавки. Вручную

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:54 07.05.2026

Севприроднадзор провел расчистку берега реки Балаклавка в районе улицы Новикова. В этом году это уже третий участок на этой реке, который приводит в порядок природоохранное ведомство по федеральному проекту «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Ежегодно на берегах Балаклавки скапливается большое количество мусора (бутылки, пластик, пакеты), который во время дождей и ветров попадает в русло, забивает его и мешает проходу воды. Задача — собрать мусор и убрать поросль, чтобы увеличить пропускную способность русла реки.

Протяженность реки с притоками на территории Севастополя составляет 7,832 км. В результате уборки древесно-кустарниковой поросли и бытового мусора, забивающих русло реки, была расчищена береговая линия общей площадью более 5000 кв. м, собрано 3 кубометра мусора.

Узнайте больше:  В Севастополе состоялся гала-концерт «Российская студенческая весна»

В 2026 году в рамках федерального проекта «Вода России» Севприроднадзор планирует привести в порядок более 15 прибрежных территорий вдоль рек Бельбек, Кача, Черная, Балаклавка и у береговой линии Черного моря.

Информация о дате, месте и времени ближайших экомероприятий по расчистке берегов водоемов размещается на официальных страницах Севприроднадзора.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 120

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

1 Комментарий
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Галина
9 часов назад

Да уж, почистили русло Балаклавки, а близлежащие домовые территории завалили мусором и поросолью. Обещали все вывезти, но вот уже две недели свалка только растет в размерах, ничего не вывозится.Это улица Новикова, проезд к стадиону (пожарные ворота).

0
Ответить
wpdiscuz   wpDiscuz

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.