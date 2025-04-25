Севреестр провел более 100 контрольных мероприятий по земельному надзору

Одним из важных направлений деятельности Севреестра является осуществление государственного земельного надзора, направленного на предупреждение, выявление, пресечение нарушений требований земельного законодательства, а именно недопущение самовольного занятия земельного участка и использование его по назначению вида разрешенного использования. Считаю, что соблюдение обязательных требований земельного законодательства – залог успешного развития города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления регистрации права и кадастра Артема Фадеева.

На сегодняшний день отделом земельного надзора Севреестра проведено более 100 контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 57 земельных участков общей площадью более 77 тысяч кв. м. Проверки осуществляются как во взаимодействии с правообладателями участков, так и без него.

В качестве примера можно привести ситуацию с земельным участком по адресу ул. Вакуленчука, 39В. В феврале текущего года по обращениям граждан и актам проверок департамента по имущественным и земельным отношениям были проведены контрольные мероприятия. Тогда участок находился в собственности города и был в аренде.

По результатам проверки арендатору было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Были выявлены признаки превышения площади фактического землепользования по сравнению со сведениями ЕГРН, а также признаки нецелевого использования. Виды разрешенного использования, установленные для участка («Склады» и «Строительная промышленность»), не допускают деятельность, связанную с предоставлением услуг автошколы.

Однако спустя два месяца в Севреестр поступило повторное обращение о нецелевом использовании этого земельного участка. Для проверки информации Севреестр провел выездное обследование. По результатам обследования будет принято решение о дальнейших действиях, в том числе о выдаче правообладателю предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя