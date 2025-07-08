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Севтеплоэнерго готовится к отопительному сезону - выполнены 45% работ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севтеплоэнерго готовится к отопительному сезону — выполнены 45% работ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:25 08.07.2025

На сегодняшний день ремонтная программа «Севтеплоэнерго» выполнена на 45% в соответствии с графиком. Риски срыва сроков выполнения программы – отсутствуют.

В рамках кампании по подготовке системы теплоснабжения Севастополя к предстоящему отопительному периоду «Севтеплоэнерго» уже выполнило гидравлические испытания системы теплоснабжения, в результате испытаний были выявлены дефекты, которые уже устранены. В настоящее время выполняется техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования системы теплоснабжения: обновляем насосный парк, а также восстанавливаем и меняем тепловой изоляцию трубопроводов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя технического директора ГУПС «Севтеплоэнерго» Максима Протасова.

По завершению ремонтной кампании предприятие приступит к комплексному опробованию оборудования котельных и тепловых сетей, чтобы наладить оборудование, проверить работу автоматики, правильность действия технологических защит, механическую работу всех узлов и агрегатов под нагрузкой. Перечисленные мероприятия позволят выявить мелкие дефекты, которые невозможно определить на отключенном оборудовании после проведения ремонтных работ.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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