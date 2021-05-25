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Правительство Севастополя подтвердило: отопительный сезон стартует 16 октября

Севтеплоэнерго начал подготовку к новому отопительному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 25.05.2021

В межотопительный период, отмечают специалисты «Севтеплоэнерго», запланирован большой объем ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Как рассказал заместитель технического директора по ремонту Максим Нечунаев, во время ремонтной кампании будут выполнен текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования на 137 котельных, 67 центральных тепловых пунктах и Севастопольской ТЭЦ, проведен ремонт тепловых сетей. В рамках работ запланирован капитальный ремонт семи котлоагрегатов и замена 13 единиц насосного оборудования на 13 котельных. Также в планах предприятия — замена участков тепловых сетей протяженностью более 8 км и восстановление наружной изоляции на более чем 15 км трубопроводов.

Выполнение запланированных работ позволит повысить надежность работы оборудования и обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение потребителей в осенне-зимний сезон, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Нечунаева.

Напомним, отопительный сезон 2020-2021 гг. в Севастополе завершился 23 апреля.

Севтеплоэнерго начал подготовку к новому отопительному сезону

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