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СевТЮЗ - участник Пушкинского театрального фестиваля

СевТЮЗ — участник Пушкинского театрального фестиваля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:49 19.12.2021

Севастопольский театр юного зрителя (СевТЮЗ) представил трагическую буффонаду «Нос» на XXVIII Пушкинском театральном фестивале в городе Пскове.

Это один из старейших российских театральных фестивалей, который проходит уже в 28-й раз. И наш спектакль в постановке Яны Туминой здесь, на Псковской земле, произвел впечатление на зрителей, мы продолжаем получать большое количество восторженных отзывов и ждем новых встреч с псковской публикой уже в наступающем году.  Мы возвращаемся в Севастополь с наградой и незабываемыми эмоциями, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора СевТЮЗа Андрея Маймусова.

СевТЮЗ - участник Пушкинского театрального фестиваля СевТЮЗ - участник Пушкинского театрального фестиваля

Напомним, Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль входит в Национальный календарь событий и направлен на укрепление единства российского театрального пространства. Фестиваль проводится в Псковской области с 1994 года, в нем принимают участие ведущие театральные коллективы России и зарубежья.

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СевТЮЗ - участник Пушкинского театрального фестиваля

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