СевТЮЗ — участник Пушкинского театрального фестиваля

Севастопольский театр юного зрителя (СевТЮЗ) представил трагическую буффонаду «Нос» на XXVIII Пушкинском театральном фестивале в городе Пскове.

Это один из старейших российских театральных фестивалей, который проходит уже в 28-й раз. И наш спектакль в постановке Яны Туминой здесь, на Псковской земле, произвел впечатление на зрителей, мы продолжаем получать большое количество восторженных отзывов и ждем новых встреч с псковской публикой уже в наступающем году. Мы возвращаемся в Севастополь с наградой и незабываемыми эмоциями, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора СевТЮЗа Андрея Маймусова.