СевТЮЗ — участник Пушкинского театрального фестиваля

Севастопольский театр юного зрителя (СевТЮЗ) представил трагическую буффонаду «Нос» на XXVIII Пушкинском театральном фестивале в городе Пскове.
Это один из старейших российских театральных фестивалей, который проходит уже в 28-й раз. И наш спектакль в постановке Яны Туминой здесь, на Псковской земле, произвел впечатление на зрителей, мы продолжаем получать большое количество восторженных отзывов и ждем новых встреч с псковской публикой уже в наступающем году. Мы возвращаемся в Севастополь с наградой и незабываемыми эмоциями, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора СевТЮЗа Андрея Маймусова.
Напомним, Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль входит в Национальный календарь событий и направлен на укрепление единства российского театрального пространства. Фестиваль проводится в Псковской области с 1994 года, в нем принимают участие ведущие театральные коллективы России и зарубежья.
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