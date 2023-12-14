СевТЮЗ первым в Севастополе зажигает огни на ёлке

С 16 декабря Театр юного зрителя начинает показы самых волшебных спектаклей репертуара. До конца года театр порадует севастопольцев четырьмя премьерами. Также, театр пошел навстречу работающим родителям и сделал специальное расписание.

Новогодний марафон откроет «самого семейного» произведения – повестью Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино», 6+. Этот спектакль можно смотреть всей семьей, в компании друзей или одному. Обещаем, знакомая история поможет создать новогоднее настроение. Участие в спектакле примут не только артисты театра, но и воспитанники «Театральной студии ТБМ».

В этот же день в 18:30 состоится премьера сказки для самых маленьких зрителей – сказка «Чудеса под Новый год», 0+. Играть, петь, топать и хлопать в театре разрешается! Веселая и поучительная сказка «Чудеса под Новый год» – самый интерактивный спектакль СевТЮЗ, яркий букет зажигательных игр и звонкого смеха! Дедушка Мороз и Снегурочка приглашают всех отправиться в волшебный лес, где исполняются все мечты! Но что это? Снежная баба и Снежный генерал захватили власть над временем и уже подбираются к мешку с подарками! Только маленькие зрители могут расколдовать Дедушку Мороза и Снегурочку, чтобы во всем мире наступил Новый год!

«Однажды чудо произошло! Вспрыгнул на крышу домика козлёнок Серебряное копытце, и столько своим копытцем самоцветов настучал, что избушка засияла, как новогодняя ёлка». Узнали сказку? С 25 декабря на сцене театра премьера по одноименному сказу Павла Бажова – «Серебряное копытце», 6+.

Не забыли и о родителях, которым нужно отдохнуть от повседневных забот. Яркие и весёлые номера в разных жанрах и стилях соединятся в искрящемся калейдоскопе «Новогоднем концерте», 12+. Все, без исключения, актёры театра выйдут на сцену, а некоторые выступят в неожиданном амплуа. Показы пройдут не только в традиционные дни новогодних каникул. Специальные показы пройдут 30 и 31 декабря, где Дедушка Мороз вручит каждому зрителю свой маленький подарок.

Помимо премьер зрители смогут посмотреть и полюбившиеся сказки: «День рождения Снегурочки», «Как Иванушка за Дедом Морозом летал», «Умка ищет Новый год», «Морозко» и «Рождество».

Скоро всё случится, предвкушение закручивает фантазийные сюжеты и погружает нас в размышления о светлом будущем и прекрасных чудесах! СКАЗОЧНОЕ ВРЕМЯ! Так хочется, чтоб оно длилось дольше! И наш театр это желание исполнит! С 16 декабря мы приглашаем всех в мир волшебной новогодней сказки, самых добрых волшебников и самых любимых новогодних героев!, — рассказал заслуженный работник культуры Андрей Маймусов, директор СевТЮЗ.

Помимо любимых сказок театр проводит онлайн активности для зрителей всех возрастов.

Любой желающий сможет написать письмо в сказку и получить ответ. С 16 по 31 декабря в фойе театра будет установлен Почтовый ящик самого Печкина. Что нужно сделать? Подготовь свою уникальную открытку. Прийти в театр на спектакль и опустить свою открытку в театральный почтовый ящик. Самые творческие открытки и интересные вопросы будут награждены приятными подарками от театра. На все открытки герои напишут ответ и Почтальон Печкин, вместе с коллегами из Почты Крыма, доставят их адресатам.

Подробную информацию об акции и условиях читайте на сайте театра или в группе Вконтакте (https://vk.com/sevtyuz)

Театр юного зрителя зарождает новую традицию — семейный поход в театр, где мамы тоже будут в фокусе! СевТЮЗ предлагает вам, дорогие мамы, присоединиться к семейному фото в театральной сказочной новогодней фотозоне. Наши заботливые администраторы с радостью помогут создать незабываемые семейные снимки. А чтобы поделиться этими моментами с другими, выкладывайте фото в своей ленте и обязательно добавляйте хэштег #семьявсевтюз. Самые творческие и яркие посты будут оценены не только нами, но и нашими партнерами, — отмечают в пресс-службе театра.

Волшебные сказки в СевТЮЗ можно будет посетить всей семьей в период новогодних праздников с 16 декабря по 8 января. Но на этом сказка не заканчивается. Новогодние спектакли можно будет посмотреть до конца февраля. Подробную афишу можно найти на сайте театра СевТЮЗ.рф, а также в кассе, просп. Гагарина, 16.

источник: пресс-служба СевТЮЗ