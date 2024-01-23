СевТЮЗ приглашает на спектакль в день полного освобождения Ленинграда

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Героическая оборона города на Неве продолжалась 872 дня. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. Битва за Ленинград стала символом мужества и самоотверженности защитников города.

27 января в 18:30 на сцене театра состоится показ спектакля об основоположнике русской военной теории, внёсшим огромный вклад в присоединение Крыма к России – «Суворов – наука побеждать», 10+. Александр Суворов был личностью исключительного масштаба. Ему удалось преодолеть время – и он сам, его идеи вот уже несколько столетий продолжают прорастать в поколениях русских людей. Именно об этом СевТЮЗ рассказывает в спектакле. Об Александре Васильевиче Суворове знает каждый из нас. Знал о великом полководце и обычный севастопольский парень Санька. Только с детства не мог понять – почему Суворовым называют его деда, который никогда не воевал и всю жизнь строил мосты. С простого вопроса для Саньки началось увлекательное и захватывающее путешествие во времени: из Севастополя XVIII века в Ленинград XX века, из Петергофа елизаветинской эпохи на плац Константиновской батареи наших дней. Да и самого Саньку (и зрителей вместе с ним!) ожидают неожиданные преображения, которые помогут ему не только узнать дедовский секрет, но найти своё призвание и постичь одну из самых главных наук – науку побеждать, — отмечают в пресс-службе СевТЮЗ.

Интересный факт: во время войны памятник Суворову в Ленинграде не был закамуфлирован. Люди верили, что, пока изваяние великого полководца цело, врагу не бывать в городе. Войска, уходившие на фронт, салютовали памятнику Суворову. Этот исторический факт был бережно перенес на сцену театра режиссером-постановщиком заслуженным артистом России Евгением Журавкиным.

Перед началом спектакля в этот вечер прозвучат стихи о блокаде Ленинграда в исполнении воспитанников «Театральной студии ТБМ». После просмотра постановки вместе со зрителями мы хотим обсудить увиденное. Модератор встречи и куратор историко-патриотического проекта «Потомству в пример» заслуженный работник культуры города Севастополя Юлия Пимкина выслушает каждого, кто хочет высказать свое мнение об увиденном. Также зрители смогут задать вопросы артистам.

источник: пресс-служба СевТЮЗ