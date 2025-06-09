СевТЮЗ — участник Международного фестиваля «Байкальский талисман»

Фестиваль посвящен театральным произведениям, основанным на национальной литературе, эпосе и фольклоре. В 2025 году его темой стал патриотизм. Севастопольская постановка о Суворове представлена на фестивале режиссером Евгением Журавкиным. Для труппы это не только гастроли, но и участие в профессиональном диалоге, где театр говорит на языке своей истории и культуры.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: театры Крыма