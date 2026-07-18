Сезон бахчевых: где безопасно купить дыню или арбуз

На прилавках уже начали появляться арбузы и дыни. Они могут быть разных сортов, отличаться по цвету и размеру, но на все у продавцов должны быть документы, подтверждающие качество. Также важны правила хранения. Как выбрать безопасные бахчевые, узнала «Парламентская газета».

Только в проверенных местах

Арбузы и дыни можно и нужно покупать только в местах санкционированной торговли — на рынках, в продовольственных магазинах и специально организованных бахчевых развалах. Об этом «Парламентской газете» рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

Правильно организованное место продажи должно соответствовать ряду требований, — сказала она. — Оно огорожено, находится под навесом и плоды хранятся на специальных стеллажах, приподнятых над землей, но не навалом на земле. У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а сам продавец иметь опрятный вид и медицинскую книжку.

Врач категорически запрещает покупать бахчевые в неустановленных местах, особенно вдоль автодорог.

Там нет документов на продукцию, условия хранения нарушены. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов проезжающих мимо машин. Покупка в таких местах — это лотерея. Риск отравления многократно возрастает, — сообщила Тарасова.

Брать целые и без запаха

Но даже покупая плоды в безопасном месте, доктор не рекомендует брать надрезанные плоды.

Самое важное правило — никогда не покупайте арбузы и дыни, разрезанные на части, и не соглашайтесь, чтобы продавец вырезал кусочек на пробу, — рассказала она. — Это запрещено санитарными правилами. В жаркую погоду на сладкой мякоти, которая является идеальной питательной средой, в течение нескольких часов могут начать активно размножаться бактерии, в том числе патогенные, способные вызвать острую кишечную инфекцию.

Также опасны бахчевые с признаками порчи. Насторожить должны трещины, вмятины, проколы на кожуре, а также кислый или затхлый запах.

При повреждении кожуры внутрь плода попадают бактерии, и процесс гниения начинается очень быстро, — отметила Тарасова и рекомендовала перед тем, как разрезать арбуз, его тщательно вымыть. Риск отравления нитратами или микроорганизмами возникает не только при покупке некачественного арбуза или дыни, но и при неправильном хранении. Разрезанный плод следует сразу же убрать в холодильник и хранить не более суток, плотно закрыв пищевой пленкой и изолировав от сырых продуктов.

С блестящей коркой и ярким пятном

Сезон отечественных арбузов начинается в середине июля и длится до осени. Но в каком бы месяце его ни купили, корка должна быть твердой и блестящей, а на боку, который лежал на земле, яркое желтое или даже оранжевое пятно. Белое или зеленоватое — признак незрелости. Плодоножка и усик должны быть сухими, а при ударе согнутым пальцем спелый арбуз издает звонкий звук, поделилась секретом выбора самого лучшего плода Тарасова.

Несколько иначе нужно подходить к покупке дыни.

Одним из признаков зрелости является чуть мягкая сторона, противоположная от хвостика, — рассказала врач. — При похлопывании спелая дыня должна издавать глухой звук. И она обязательно должна иметь характерный, сильный и приятный аромат. Если запаха нет — плод незрелый.

Крайне важно, чтобы на всех этапах — от сбора урожая до доставки в магазин — соблюдались необходимые температурные режимы и нормы транспортировки. Иначе плоды могут стать опасны.

источник: «Парламентская газета»

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