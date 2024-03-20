Сезон грядет: открыты продажи билетов на поезд из Петербурга в Крым

Компания «Гранд сервис экспресс» со вторника открыла продажи билетов на сезонный поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Евпаторию, анонсированные в рамках увеличения количества поездов в Крым накануне майских праздников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

Сегодня были открыты продажи на поезд №179/180 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Евпатория на период с 30 мая по 16 июня. Ранее продажи билетов были отложены из-за планового ремонта инфраструктуры на Октябрьской железной дороге, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 16 июня и далее продажи на этот поезд будут открываться за 90 суток.

Ранее со ссылкой на компанию сообщалось, что ежедневный сезонный поезд 179/180 из Санкт-Петербурга в Евпаторию возобновит движение с 27 апреля. В его состав будут включены вагоны беспересадочного сообщения из Пскова в Евпаторию через Великий Новгород.

источник: ТАСС