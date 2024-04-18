Сезон начинается: в Ялте воруют мотоциклы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны причастные к совершению кражи. Ими оказались 33-летний и 39-летний местные жители, которые были знакомы с потерпевшей. Установлено, что двое мужчин, зная об отсутствии хозяина гаража, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, взломали замок, проникли в помещение и выкатили мотоцикл, намереваясь использовать чужое имуществ в личных целях. После чего оставили похищенное неподалеку от места преступления, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.