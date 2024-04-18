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Сезон начинается: в Ялте воруют мотоциклы
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Сезон начинается: в Ялте воруют мотоциклы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:08 18.04.2024

В дежурную часть отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта поступило заявление от жительницы пгт. Гаспра по факту кражи дорогостоящего мотоцикла марки «Ямаха». Во время разговора с потерпевшей полицейские выяснили, что в ночное время неустановленное лицо проникло в гараж, взломав навесной замок.  После чего из помещения похитили находящийся там мотоцикл, который не был защищен противоугонными устройствами. Сумма ущерба составила 700 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны причастные к совершению кражи.  Ими оказались 33-летний и 39-летний местные жители, которые были знакомы с потерпевшей. Установлено, что двое мужчин, зная об отсутствии хозяина гаража, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, взломали замок, проникли в помещение и выкатили мотоцикл, намереваясь использовать чужое имуществ в личных целях. После чего оставили похищенное неподалеку от места преступления, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Подозреваемые дали признательные показания. Мототранспортное средство найдено сотрудниками полиции и возвращено собственнику.

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Следователем отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). За совершение преступления фигурантам может грозить наказание от денежного штрафа до 6 лет лишения свободы.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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