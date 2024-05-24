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«Сезон охоты» на нетрезвых водителей. В ГИБДД обещают массовые проверки на дорогах
Фото: ГИБДД

«Сезон охоты» на нетрезвых водителей. В ГИБДД обещают массовые проверки на дорогах Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 18:05 24.05.2024

С 24 по 26 мая сотрудники Госавтоинспекции проведут на дорогах Крыма оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, — сообщили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

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Цель «проверок на дорогах» — выявление и привлечение к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями, лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Крым напоминает:

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

 

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