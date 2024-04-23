Сезон пришёл: кинологи назвали самые распространённые места укуса клещей на собаке

В пик активности клещей важно позаботиться о безопасности своего четвероногого друга. Помимо обработки питомца от паразитов, нужно осматривать собаку после каждой прогулки. Рассказываем, где чаще всего находят клещей и каких ошибок не стоит совершать, чтобы не навредить собаке.

Конечно, осматривать нужно всю собаку, но особое внимание уделите местам, где мало шерсти и кровеносные сосуды расположены близко к поверхности кожи. Если обнаружили на собаке клеща, не спешите снимать его руками, стараясь сжать и выдернуть, это может ускорить процесс попадания вируса из слюны в организм собаки. Лучше воспользоваться нитью или специальным инструментов для удаления клещей, – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Куда чаще всего кусают клещи

Место для укуса кровососы выбирают тщательно, в поисках подходящего участка они могут исследовать кожу питомца несколько часов. Как правило, у клещей есть любимые места. Укусы чаще всего приходятся туда, где кровеносные сосуды расположены близко к поверхности кожи, а шерсти практически нет. После прогулки внимательно осматривайте область около носа и вокруг глаз, пах, живот, область под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки, холку. Также стоит обратить внимание на область складок и брылей. Внимательно пройдитесь руками по собаке, начиная с головы. Чтобы точно убедиться, что вы не пропустили клеща, после осмотра можно пройтись по шерсти щеткой.

Чего делать не нужно

Если вы обнаружили клеща, не стоит пытаться сразу снять его руками, сжимая и делая резкие движения. Такие действия могут ускорить процесс попадания вируса в организм собаки. Воспользуйтесь специальным приспособлением или нитью (завязав ее максимально близко к коже), концы нити разведите в стороны, натяните и поднимите ее.

Нельзя заливать клеща маслом, бензином, лаком для ногтей и другими раздражителями. Из-за этого клещ начинает задыхаться и выпускает в рану большое количество инфицированной жидкости: слюны или содержимого кишечника.

Некоторые собаководы оставляют присосавшегося клеща в теле собаки, чтобы он отпал самостоятельно. Делать этого не стоит. Дело в том, что чем дольше клещ пьет кровь, тем большую дозу возбудителей он успеет передать питомцу.

Также не стоит касаться насекомого голыми руками, если вам удалось извлечь живого клеща, перенесите его в банку (если планируете сдать на анализ) с помощью пинцета или воспользуйтесь перчатками.

Если головка или хобот остался в теле собаки, их нужно убрать с помощью стерильного пинцета или иголки, делать это необходимо, иначе место укуса может сильно воспалиться.

Внимательно следите за состоянием любимца после укуса клеща. Если вы заметили, что собака стала вялой, отказывается от еды, появился понос, рвота, одышка или другие подозрительные симптомы, немедленно обратитесь за помощью в ветеринарную клинику. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в числе которых пироплазмоз. Если промедлить с началом лечения и позволить организму самостоятельно справляться с недугом, собака может погибнуть.

Справочно:

Российская кинологическая федерация – одно из крупнейших в России общественных объединений, представляющее интересы более 5 миллионов владельцев собак по всей стране, 4 млн из которых активно вовлечены в научную, племенную или дрессировочную работу. В племенной книге РКФ зарегистрировано порядка 5,5 миллионов собак и 1,5 тысячи кинологических клубов, более 22 тысяч питомников из всех регионов страны. РКФ является единственным представителем России в Международной кинологической федерации (FCI), объединяющей более 90 стран мира.

Основная цель деятельности РКФ – развитие отечественной и мировой кинологии, популяризация и культивирование ответственного отношения к собакам, а также создание научной и нормативной базы для селекционной работы в сфере племенного собаководства. РКФ является оригинатором и держателем стандартов всех отечественных пород, ведет электронную базу племенных собак более чем 300 пород.

Ежегодно под эгидой РКФ в России проходит свыше десяти тысяч мероприятий. Активно ведется и развивается образовательная деятельность: при РКФ более 25 лет существует школа юного хендлера, ведет свою работу образовательный центр РКФ для самой разной аудитории.