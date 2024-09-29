Сезон простуд: Роспотребнадзор запускает «Горячую линию» по профилактике

В период с 30 сентября по 11 октября 2024 года запускает «Горячую линию» по актуальным вопросам профилактики респираторных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмоний.
Специалисты ответят на все интересующие граждан вопросы, расскажут о мерах профилактики и национальном календаре прививок.
Звоните по телефону +7 (978) 919-11-42
Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.
источник: Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Южному берегу Крыма
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С тегами: здравоохранение Крыма