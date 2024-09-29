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Сезон простуд: Роспотребнадзор запускает «Горячую линию» по профилактике
фото: pikist.com

Сезон простуд: Роспотребнадзор запускает «Горячую линию» по профилактике

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:18 29.09.2024

В период с 30 сентября по 11 октября 2024 года запускает «Горячую линию» по актуальным вопросам профилактики респираторных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмоний.

Специалисты ответят на все интересующие граждан вопросы, расскажут о мерах профилактики и национальном календаре прививок.

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Звоните по телефону +7 (978) 919-11-42

Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.

источник: Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Южному берегу Крыма

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