Сезон цветения… В Крыму начали борьбу с амброзией

На территории 14 районов и 11 городов полуострова начали борьбу с амброзией. Как сообщили в республиканско Совмине, в Крыму разработан план мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной и другими опасными растениями на 2024-2027 год. В соответствии с этим документом, на территории муниципальных образований проведут фитосанитарные обследования, а также комплекс мероприятий: покос, вспашка, гербицидная обработка. Кроме того, собственникам земельных участков, их арендаторам, землепользователям и землевладельцам, в целях сохранения и воспроизводства плодородия земель, также необходимо провести технологические мероприятия по улучшению фитосанитарного состояния сельхозугодий и уничтожению опасного сорняка.

Такие работы необходимы, так как амброзия причиняет не только биологический, но и технологический ущерб окружающей среде. За счет своей мощной надземной массы и развитой корневой системы, она угнетает культурные агрокультуры, конкурируя с ними за питание и воду, — отметили в минсельхозе РК.

Применяемые же против амброзии химические препараты не всегда эффективны из-за ее устойчивости к ним. Вопрос борьбы с амброзией полыннолистной стоит на постоянном контроле в муниципальных образованиях и министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

Например, администрация Симферополя заключила муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации и локализации на территории муниципального образования очагов карантинных растений.

Ликвидация сорняка на карантинных зонах предусмотрена двумя способами:

— 70 гектаров обработают химическим составом

— 150 гектаров комбинированным способом, включающим в себя покос, обработку химическим составом, сбор и вывоз растений.

Сейчас мы приступили к уничтожению аллергена в микрорайоне Белое 5. В ближайшее время работы проведут в микрорайоне Каменка, парках и скверах города, а также на набережной реки Салгир, – рассказали в администрации крымской столицы.

Кроме того он добавил, что до июля городские территории будут обработаны химическим способом, затем специалисты перейду к механизированной обработке.