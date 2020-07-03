Сезон! В Крыму уже работают 596 санаториев, домов отдыха, отелей и пансионатов

На сегодняшний день почти 600 объектов размещения в Крыму предоставили обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора по открытию и началу работы. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На данный момент 596 средств размещения в Республике Крым взяли на себя обязательство и зарегистрировались соответствующим образом, они готовы работать. Число объектов, взявших на себя ответственность за здоровье наших гостей, ежедневно увеличивается, — сообщил министр.

Напомним, в соответствии с указом Главы РК, для внесения информации в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей) санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха, кемпингам необходимо предоставить обязательство при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции. Работа крымских объектов размещения должна осуществляться в соответствии со всеми актуальными рекомендациями Роспотребнадзора.

С 1 июля в Крыму стартовал активный курортный сезон – с этого дня отели и санатории полуострова принимают на отдых жителей других субъектов России.