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Сезон! В Крыму уже работают 596 санаториев, домов отдыха, отелей и пансионатов
Фото: mtur.rk.gov.ru

Сезон! В Крыму уже работают 596 санаториев, домов отдыха, отелей и пансионатов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 03.07.2020

На сегодняшний день почти 600 объектов размещения в Крыму предоставили обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора по открытию и началу работы. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На данный момент 596 средств размещения в Республике Крым взяли на себя обязательство и зарегистрировались соответствующим образом, они готовы работать. Число объектов,  взявших на себя ответственность за здоровье наших гостей,  ежедневно увеличивается, — сообщил министр.

Напомним, в соответствии с указом Главы РК, для внесения информации в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей) санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха, кемпингам необходимо предоставить обязательство при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции. Работа крымских объектов размещения должна осуществляться в соответствии со всеми актуальными рекомендациями Роспотребнадзора.

С 1 июля в Крыму стартовал активный курортный сезон – с этого дня отели и санатории полуострова принимают на отдых жителей других субъектов России.

 

Сезон! В Крыму уже работают 596 санаториев, домов отдыха, отелей и пансионатов

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