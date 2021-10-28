Сфера недвижимости в 2022 году: законодательные изменения

В 2022 году собственников недвижимости ждут изменения в правилах пользования жилыми помещениями. Одно из основных — это увеличение кадастровой стоимости жилья.

«Известия» выяснили, какие еще нововведения в сфере недвижимости ждут россиян в следующем году.

Кадастровые изменения

Председатель правления концерна «Русич» Александр Ванчура рассказал, что с 1 февраля 2022 года повысится кадастровая стоимость жилья. Ее размер в московском регионе составит в среднем 181 тыс. рублей за 1 кв. м. По словам Андрея Большакова, основателя юридической фирмы Bolshakov & Partners, в Москве она повысится на 21,4%. В последний раз это значение корректировали в 2018 году. Ванчура связал изменения с «ощутимым ростом цен» на недвижимость в 2020 году.

В свою очередь, Тигран Саркисов, партнер Reasons Law Firm, руководитель практики недвижимости и строительства, рассказал, что с 1 января 2022 года вступят изменения в ФЗ от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которыми будет расширен перечень основных сведений, включаемых в кадастр недвижимости.

В него будут вносить в том числе полную информацию о каждом кадастровом инженере, осуществляющим кадастровый учет объекта недвижимости; уникальный номер в реестре саморегулируемой организации и ее наименование; страховой номер индивидуального лицевого счета инженера в системе обязательного пенсионного страхования, номера и даты заключения договоров на выполнение работ, дату их завершения.

Расширение этого списка, по словам юриста, позволит покупателю получить больше информации об объекте недвижимости, что должно повысить «прозрачность» сделок.

Сведения об аварийности домов

С 1 февраля 2022 года, согласно закону от 26 мая 2021 года №148-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в реестр недвижимости будут вносить сведения об аварийности многоквартирных домов. Если дом/жилое помещение признается аварийным, подлежащим реконструкции или сносу, а также непригодным для проживания, эти сведения должны обязательно поступить от должностных лиц в орган регистрации и быть отраженными в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 июля 2022 года, рассказал Александр Ванчура.

Юлия Леонова, юрист в области земельно-правовых отношений, медиатор, отметила, что мера упростит для граждан процедуру купли-продажи жилья и защитит их права, поскольку будет видно состояние не только помещения, но и общее состояние дома.

Упрошенное получение налогового вычета

В новом году получить налоговый вычет, в том числе на покупку квартиры, физические лица смогут без сдачи декларации 3-НДФЛ, напомнил Александр Ванчура. Срок проверки документов сокращается до одного месяца. Средства поступят на счет налогоплательщика в течение 15 дней.

Президент России Владимир Путин подписал указ о получении вычета на НДФЛ в упрощенном порядке через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) 1 мая 2021 года.

Новые правила пользования жильем

С 1 марта 2022 года в России утратят силу нынешние правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Начнут действовать новые — согласно постановлению правительства от 6 сентября 2021 года № 1498. Они будут действовать шесть лет.

Одно из изменений правил касается того, что для лиц, которые пользуется государственными квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность о немедленном сообщении наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие в настоящее время правила требуют сообщать об этом в муниципалитет только в случае необходимости.

По словам Юлии Леоновой в новых правилах сохраняется обязанность арендующего жилье допускать туда наймодателя или его представителя для осмотра технического и/или санитарного состояния.

Строительство жилья на сельскохозяйственных землях

С 1 марта следующего года, согласно Федеральному закоу от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ, разрешается строить индивидуальные жилые дома (ИЖС) на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства, рассказала медиатор Леонова. По ее словам, регистрация будет проходить по правилам «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Однако у этого правила есть ограничения: построить можно будет не более одного жилого дома площадью до 500 кв. м. Площадь застройки не должна превышать 0,25% территории сельхозназначения.

Сергей Соловьев, основатель, партнер юридической компании «Бугров и партнеры», отметил, что региональные власти должны будут сами определить территории, где строительство жилых домов запрещено. Ранее такие земельные участки можно было использовать только для возведения строений, предназначенных для хранения и переработки сельхозпродукции, напомнил он.

Регистрация участков с «временным» статусом

До 1 марта 2022-го земельные участки, стоящие на учете со статусом «временные», должны быть переведены в статус «учтенные» или аннулированы (ФЗ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ), заявила Юлия Леонова.

По ее словам, если участок был получен в аренду или выделен, но права на него не внесены в ЕГРН, после указанной даты сведения о нем удалят из реестра. Это значит, что нужно будет получать новые документы на образование земельного участка и ставить его на кадастровый учет или в судебном порядке доказывать свои права.

Создание личного (наследственного) фонда

С 1 марта 2022 года появится возможность создания личного фонда как при жизни, так и после смерти гражданина. В этот фонд можно передать имущество для управления им, в соответствии с утвержденными гражданином условиями управления по ст. 123 Гражданского кодекса России.

Ограничения на машино-места

С 1 марта следущего года, согласно ФЗ от 13 июля 2015 № 218-ФЗ, вступит в силу норма о снятии ограничения по размеру машино-места. Ранее существовали предельные нормы, которые были установлены в каждом регионе отдельно, напомнила Юлия Леонова.

Внеочередная оценка недвижимости

Сергей Соловьев рассказал, что в 2022 году органом регистрации (Росреестром) будет проведена проверка оценочной стоимости земельных участков, а в 2023-м — объектов капитального строительства. Право осуществлять надзор остается за органом госрегистрации. Выявленные нарушения будут опубликованы на официальном сайте органа.

Источник: «Известия»

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