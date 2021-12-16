Сфера образования в Севастополе в 2021 году: итоги

В Севастополе подвели итоги работы в сфере образования в 2021 году. О том, что было сделано, в ходе пресс-конференции рассказали заместитель губернатора Игорь Михеев и директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

Главенствующую роль сейчас играют нацпроекты. Вся страна уже не первый год работает в направлении их реализации. Нацпроект «Образование» – один из самых глобальных и масштабных, в него входят стройка, развитие инфраструктуры, кадры, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

2021 год в сфере образования Севастополя — основные моменты