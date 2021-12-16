Сфера образования в Севастополе в 2021 году: итоги

В Севастополе подвели итоги работы в сфере образования в 2021 году. О том, что было сделано, в ходе пресс-конференции рассказали заместитель губернатора Игорь Михеев и директор департамента образования и науки Елена Богомолова.
Главенствующую роль сейчас играют нацпроекты. Вся страна уже не первый год работает в направлении их реализации. Нацпроект «Образование» – один из самых глобальных и масштабных, в него входят стройка, развитие инфраструктуры, кадры, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.
2021 год в сфере образования Севастополя — основные моменты
- В рамках нацпроекта в этом году в Севастополе открылись центры естественнонаучной направленности «Точка роста» в СОШ №46 и №47. Также начали работу центры цифрового образования, где школьники могут изучать новые технологии. В мобильном «Кванториуме» обучаются 3 407 детей, «IT-куб. Нот» посещают 1 574 человека, «IT-куб. Борей» – 1 594.
- Всего в городе действуют 1 323 дополнительные общеобразовательные программы по таким направлениям, как техническое, социально-педагогическое, естественно-научное, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое.
- Создан также региональный модельный центр дополнительного образования, связан он с персонифицированным учетом, сертификацией и финансированием. Мы переходим на формат учета детей, он позволит отслеживать статистику охвата детей программами учреждений дополнительного образования», – рассказал Игорь Михеев.
- Отслеживают статистику специалисты с помощью закрытой базы данных, куда вносится информация обо всех получателях услуг после выдачи им сертификатов дополнительного образования. Такой документ позволяет за счет бюджетных средств посещать кружки и секции – как в государственных и муниципальных, так и в частных организациях. Персонифицированное финансирование – одна из главных составляющих целевой модели развития системы допобразования, внедренной в Севастополе в этом году. В проекте участвуют и другие регионы страны.
- Кроме того, в 2021 году при Севастопольском госуниверситете открылись два лицейских класса – технический и гуманитарный. Первого сентября 50 десятиклассников начали обучение в лицее-предуниверсарии. Его создание на базе СевГУ является совместной идеей губернатора Михаила Развожаева и ректора вуза Владимира Нечаева.
- В школах Севастополя начали работу Курчатовские классы. Образовательная программа в таких классах отличается углубленным изучением математики, физики, химии, биологии, географии, вниманием к проектно-исследовательской деятельности.
- В рамках развития региональной информационной системы в сфере образования «ФП РИСО» Севастополь первым в России внедрил видео-платформу, предназначенную именно для обучения школьников. Для проведения уроков на платформе не нужны дополнительные программы. Отметим, что к «ФП РИСО», где доступны электронный учебный план и журнал, электронный дневник, расписание занятий, подключены все образовательные организации города.
- В 2021 году проведено 115 мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений. В школах и детсадах ремонтировали кровлю, ограждения, системы отопления, пищеблоки, прачечные, фасады, веранды, спортзалы, электросети, мастерские, системы водоснабжения и водоотведения. Общий объем финансирования работ составил 1,46 миллиардов рублей.
- В школах Севастополя в 2021 году обучались 52 024 ребенка, количество педагогов составило 3 466 человек. Дошкольные учреждения города посещали 22 005 детей, работали в них 1 819 человек.
- В рамках проекта «Навигаторы детства» 57 педагогов стали советниками директоров школ по воспитанию и работают в 51 учебном заведении. Также Севастополь участвует в программе «Земский учитель», в рамках которой в этом году педагогический состав города пополнили 24 человека.
- Курсы повышения квалификации прошли 2 213 учителей. В этом году у педагогов появилась возможность получать новые знания через общефедеральную цифровую платформу развития профессиональных компетенций. Для этого на базе Института развития образования открыт Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
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