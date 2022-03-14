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В Кабмине РФ видят две проблемы Крыма: минимум инфраструктуры и неготовность к масштабному строительству
Иллюстрация: AlLes, pixabay.com

Сфера строительства в России из-за санкций не остановится. Правительство, говорят, поможет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:26 14.03.2022

Правительство РФ планирует упростить разработку градостроительной документации, продлить договоры аренды земли и упростить регистрацию построенных объектов, чтобы не дать стройке остановиться в условиях санкций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Большой комплекс мер разработан для помощи строительной отрасли. В текущих условиях наша главная задача — не дать стройке остановиться. Предлагается упростить разработку градостроительной документации и процедуру проведения публичных слушаний по ней, ускорить предоставление земельных участков, при необходимости обеспечить продление действующих договоров аренды земли, — цитирует премьер-министра Интерфакс-Недвижимость.

Также, по словам Михаила Мишустина, уполномоченные органы получат право устанавливать льготы для арендаторов. Кроме того, проще станет и регистрация прав на построенные объекты.

На это потребуется минимальный пакет документов, — заявил глава правительства.

Говоря о поддержке бизнеса в части налогообложения, премьер предложил при исчислении налога на имущество организаций сохранить оценку кадастровой стоимости на уровне начала текущего года.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проанонсировал появление комплекса мер поддержки застройщиков в ближайшее время:

Ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов.

Говоря о системе работы ЖКХ, он обратил внимание глав регионов на необходимость выплаты субсидий за ЖКХ.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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