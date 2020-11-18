Шахматисты из Крыма Марина Каменская и Матфей Юрасов – победители первенства ЮФО

Первенство Южного федерального округа по шахматам среди юношей и девушек до 19, 17 и 15 лет, а также среди мальчиков и девочек до 13, 11 и 9 лет, состоялось в посёлке Лоо (Сочи) с 7 по 16 ноября.

Крымская делегация хоть и оказалась одной из самых малочисленных на этих соревнованиях, сумела громко заявить о себе, — сообщили порталу « Крымский спорт « в Федерации шахмат РК. — Уверенную победу в турнире девочек до 13 лет одержала представительница Ялты Марина Каменская (10 очков). К слову, Марина в третий раз подряд выиграла первенство ЮФО.

С некоторыми сложностями столкнулся евпаториец Матфей Юрасов в турнире мальчиков до 11 лет. Победитель здесь определился только в заключительном туре. Наш земляк, набравший 7,5 очка, финишировал первым лишь благодаря дополнительным показателям. Матфей выиграл первенство ЮФО во второй раз.

Бронзовую медаль в турнире девочек до 11 лет завоевала Василиса Семенова из Симферополя (8 очков).

Результаты остальных крымских шахматистов: Григорий Кровкин – 7-е место среди юношей до 17 лет (5 очков), Яна Злобина – 9-е место среди девочек до 11 лет (4 очка), Егор Пробер – 13-е место среди мальчиков до 9 лет (4 очка), Артем Толстобров – 15-е место среди мальчиков до 11 лет (5 очков), Артем Злобин – 17-е место среди мальчиков до 13 лет (4 очка) и Никита Петросян – 21-е место среди юношей до 15 лет (4 очка).