Шалость не удалась: в Ялте задержаны «детки», подозреваемые в краже мопедов

Вот что в голове у этих «деток»? Раскаиваются? Или переживают о том, что попались и какое наказание получат? Или жалеют, что у них не было с собой «карты мародеров» из «Гарри Поттера». О, тогда бы они умильно произнесли: «шалость удалась» и отправились по домам, снова быт паймальчиками (для родителей)… Да и спасла бы воришек волшебная карта, если в Ялте на каждом шагу камеры наружного наблюдения. В любом случае, выражения лиц у юных подозреваемых – не веселые, а очен даже озадаченные. Особенно, когда им это видео показали.

В дежурную часть полиции г. Ялта поступили два аналогичных заявления о кражах мопедов. Потерпевшие оставили средства передвижения в вечернее время у подъездов, а позднее обнаружили отсутствие личного имущества. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила свыше 90 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались два товарища 15-ти и 16-ти лет, проживающие на территории Ялты, — сообщили в МВД по РК.

Во время беседы со стражами порядка несовершеннолетние пояснили, что во время прогулки искали оставленные без присмотра мопеды. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, откатывали транспортные средства подальше от места стоянки, намереваясь в дальнейшем распорядиться похищенным по своему усмотрению. Подозреваемые сознались в содеянном и дали признательные показания.

Сотрудники полиции нашли и изъяли мопеды. Они будут возвращены законным владельцам.

Стоит отметить, что юным подозреваемым предстоит ответить за содеянное по закону, поскольку они достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Следователем отдела полиции № 3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде, — уточнили в полиции.