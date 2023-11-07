Проект «Юности Граница»: SHAMAN осуществил мечту героя документального сериала из крымского Бахчисарая

В Сети появился второй эпизод документального сериала блогера Лилии Абрамовой (Татарка FM) «Юности граница». Проект, созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», рассказывает о детях, оказывающих неоценимую помощь и поддержку участникам специальной военной операции.

Герой второго эпизода проекта «Юности граница» ─ семнадцатилетний Артём Солдатов. Он самый обычный парень из Бахчисарая, который взял на себя ответственность продолжить благотворительное дело своего учителя ОБЖ, ушедшего служить в зону СВО. Благодаря неравнодушию и настойчивости, молодому человеку удалось объединить сверстников не только своей школы, но и многих учебных заведений города, и начать организовывать регулярные сборы гуманитарной помощи бойцам.

Смотрим на площадках:

Сейчас Артём уже окончил школу, причём с золотой медалью, и поступил в академию МВД. О своей волонтёрской деятельности говорит скромно, хотя ему пришлось приложить массу усилий, чтобы организовать своих земляков и переубедить тех, кто относился к инициативе школьника со скепсисом.

Мы не можем изменить точку зрения человека, если он не хочет видеть всё, что находится вокруг него. Я стараюсь сделать всё, что возможно. Будем стараться и дальше, до тех пор, пока всё не закончится. Не закончится нашей победой. Моя Родина – это Россия. Потому что именно благодаря России мы обрели то спокойствие, которое у нас сейчас есть, ─ признался Артём Солдатов.

Ведущая проекта «Юности граница» Лилия Абрамова сделала молодому человеку сюрприз: вместе они отправились фестиваль творчества молодёжной культуры «Таврида.Арт», проходивший под Судаком. Там Артём познакомился с ребятами – участниками «Движения Первых» и пообщался со своим кумиром – певцом SHAMAN (Ярослав Дронов). Кроме того, игроки любимого волейбольного клуба Артёма – казанского «Зенита» ─ записали для него видеообращение и всей командой подписали мяч для своего фаната.

Впереди – ещё четыре эпизода проекта «Юности граница». Зрителей ждут трогательные и вдохновляющие истории детей и подростков из регионов России, граничащих с зоной СВО.