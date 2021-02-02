Схема выселения россиян за долги. Эксперты объясняют

В 2020-м кредиторы, коллекторы и судебные приставы стали реже выгонять должников из квартир. Во многом такая «благотворительность» объясняется мораторием ЦБ на принудительное выселение, который на период пандемии не позволял оставить граждан, даже с долгами по кредитам, без крыши над головой. В этом году ситуация на рынке изменится. Срок действия запрета, напоминает Московский Комсомолец , на выселение истек 1 января этого года. Но это не означает, что всем закредитованным россиянам сразу же укажут на дверь и выставят их жилье на торги. Банки не захотят спускать с поводка зависимых от них заемщиков: реализация залогового имущества приносит меньше прибыли, чем, например, реструктуризация долга. Разговор с должниками с позиции силы видится как реальная перспектива, а принудительное выселение — мера крайняя.

По итогам 2020 года в интересах кредиторов было выставлено на торги на 14% меньше квартир, чем в 2019-м. Средняя цена отсуженной недвижимости тоже снизилась — на 6%, до 2,07 млн руб. Такие данные привели в коллекторском агентстве «Долговой консультант», подсчитав ее на основе реестра Федеральной службы судебных приставов.

Снижение показателя специалисты объясняют тем, что из-за пандемии и обвала рубля финансовое положение россиян значительно ухудшилось и банки стали чаще договариваться с заемщиками без суда. Помимо этого в России действовал мораторий ЦБ на принудительное выселение граждан.

Деловая активность из-за пандемии снизилась во всех секторах, в том числе и в секторе недвижимости. Из-за COVID-19 были ограничены личные контакты приставов с физлицами, взаимодействие с должниками было дистанционным, рассказывает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Банки стали чаще договариваться с заемщиками в досудебном порядке, это более выгодно, на торгах квартира уходит с дисконтом, который в крупных городах составляет 30–40%, а в регионах может доходить до 50%. Еще одна причина — это увеличение количества объектов с низкой рыночной стоимостью или жилья экономкласса, — отмечает эксперт.

Действительно, выселение должника, например, из ипотечной квартиры и продажа недвижимости на торгах — это крайняя мера для банковских структур. Никто не заинтересован в том, чтобы таких случаев становилось все больше, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и падающие доходы граждан.

«Банки охотнее идут на то, чтобы реструктуризировать кредит — ведь тогда у заемщика снижается долговая нагрузка, банк сохраняет своего клиента, который остается с жильем и при этом продолжает платить по кредиту. В этом банк заинтересован больше всего, так как ежемесячные платежи от клиентов составляют существенную долю доходов финансовой организации, — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Конечно, и мораторий на выселение должников от ЦБ РФ также стимулировал эту динамику».

Помимо моратория на выселение нужно понимать, что в условиях снижающихся ставок банкам удобнее договариваться с должниками о реструктуризации, чтобы не терять в доходах. Банкротство физлица дополнительных бонусов также не принесет, тогда как реструктуризация позволяет банкам продолжать общаться с должником с позиции силы.

Ипотечные просрочки, если верить данным ЦБ на декабрь 2020 года, достигли 0,8% от портфеля. Но у экспертов есть уверенность, что, во-первых, этот показатель занижен как минимум на четверть, во-вторых, к концу 2021 года он может подскочить вдвое. Причина проста — слишком большое количество одобренных «плохих» кредитов на волне ипотечного бума 2020 года, где первого взноса либо не было вовсе, либо он был уплачен с помощью потребительского кредита.

Все должники, воспользовавшиеся мораторием ЦБ в прошлом году, столкнутся с реальной угрозой выселения. Но здесь нужно отметить, что банки будут охотно идти на компромисс и реструктуризацию долгов, даже несмотря на бурный рост цен на недвижимость. Так или иначе, банк получит больший доход от уплаченных процентов по кредиту, чем от реализации залогового имущества, — считает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Источник: Московский Комсомолец