«Схемы» обналичивания маткапитала – незаконные! Горький опыт жительницы Феодосии

В Феодосии местная жительница осуждена за махинации с материнским капиталом. Крымчанка признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В суде установлено, что осужденная, являясь матерью троих детей, желая обналичить денежные средства материнского капитала, в мае 2020 года обратилась в кредитный потребительский кооператив, функционирующий на территории города Феодосии.

Женщина оформила доверенность на должностное лицо кооператива, на основании которого на ее имя был приобретен земельный участок в одном из населенных пунктов Волгоградской области. Далее она заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму 466 тыс. рублей, на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке. С целью обналичивания денежных средств материнского капитала осужденная предоставила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации указанный фиктивный договор с заявлением о желании направить на погашение долга перед кооперативом, — рассказали подробности в прокуратуре.

Таким способом подсудимая получила более 466 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению. В отношении должностного лица кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

Незаконные действия женщины выявлены и пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 1 году 3 месяцам лишения свободы, которые назначены условно с испытательным сроком на аналогичный период. Удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного преступлением.