Шесть десятков случаев онлайн-мошенничества зафиксированы в Крыму на прошлой неделе

В Крыму продолжают регистрироваться случаи дистанционных преступлений в отношении граждан. Мошенники осуществляют звонки через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и работниками банков; на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях размещают объявления с предложениями о работе или легком заработке путем инвестиций; убеждают доверчивых граждан устанавливать на свои смартфоны сторонние приложения или переходить по неизвестным ссылкам. По информации МВД по РК, с 30 октября по 5 ноября в полицию обратился 61 гражданин. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников.

ЗВОНКИ.

За прошедшую неделю полицейские зарегистрировали 32 заявления граждан, которые попали на мошенников, действовавших через телефонные звонки. На уловки мошенников попадаются граждане, которым звонят неизвестные и, используя различные жизненные ситуации, выманивают у своих жертв крупные суммы денег, — рассказали в МВД по РК.

В полицию обратились трое граждан с аналогичными заявлениями. Двое жителей Красногвардейского района и житель Ленинского района сообщили полицейским, что стали жертвами мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Сотрудники полиции выяснили, что заявителям поступали звонки от неизвестных абонентов. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. После чего телефон передавался лже-родственникам, которые сообщали, что пострадали не только третьи лица, но и они сами и им срочно необходима определенная сумма денежных средств для оплаты лечения пострадавшим, а также, чтобы решить вопрос о не привлечении их к уголовной ответственности. Напуганные такими событиями граждане, не раздумывая ни минуты, передали, прибывшим по месту их проживания курьерам, денежные средства в суммах 120 тысяч рублей, 260 тысяч рублей и 400 тысяч рублей.

Из общего количества ЗВОНКОВ, посредством мессенджеров, в том числе с логотипом одного из ведущих банков Крыма за минувшую неделю зарегистрировано 22 заявления. Большинство случаев на территории полуострова зарегистрированы по схеме, когда мошенники звонят заявителям с различных номеров с логотипами известных банков и представляются специалистами финансовых организаций и сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступ к новым счетам не имеют, — в МВД по РК напомнили о все еще актуальной мошеннической «схеме».

Так, за минувшую неделю максимальные суммы денежных средств на счета мошенникам перевели жители Симферополя. В первом случае женщина перевела около 800 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что ей в мессенджер Телеграм поступил звонок от неизвестного, который представился работником одного из ведущих банков. Предлагая заявительнице сохранить ее сбережения от злоумышленников, он уговорил свою жертву перевести деньги на якобы «резервный» счет. Действуя по инструкции лжеработника банка, женщина не сразу смогла оценить происходящее с ней. Лишь после того, как осуществила денежный перевод она поняла, что доступа к новому банковскому счету не имеет.

Во втором случае потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что звонивший ему через мессенджер Телеграм неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на имя мужчины неизвестные пытаются оформить кредит. После чего жителю крымской столицы предложили в срочном порядке подать заявку на кредит с той же суммой, уверяя, что деньги, которые он переведет, будут храниться в банковской ячейке, а третьи лица таким образом не смогут обналичить денежные средства, одобренные в кредит. Мужчина, не раздумывая поспешил в ближайшее отделение банка, где выполнил требования звонившего. Получив в кредит сумму в размере 824 тысяч рублей, он перевел их на продиктованный мошенником счет.

Аналогичные заявления зарегистрированы полицейскими г. Ялты, Алушты, Керчи, Евпатории. Потерпевшие попали на уловки мошенников, действовавших через звонки в мессенджеры с логотипами банков. Представившись работниками банка злоумышленники обманным путем получили от доверчивых граждан денежные средства в суммах более 120 тысяч рублей, 140 тысяч рублей, 280 тысяч рублей и 390 тысяч рублей. Жертвы мошенников признались сотрудникам полиции, что слышали о схемах злоумышленников, однако понадеялись, что с ними этого не произойдет.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

22 факта мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов.

В полицию Кировского района поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о том, что перевела на счет мошеннику 2 миллиона 134 тысяч 984 рубля. Как выяснили сотрудники полиции, женщина хотела увеличить свои накопления путем инвестирования денежных средств в крупную организацию. Она даже заключила договор с представителем фирмы, который обещал ей скорую прибыль. Однако после того, как заявительница перевела денежные средства за предоставление юридических, консультационных и аналитических услуг, вскоре связь с представителем организации прервалась, и женщина осознала, что попала на мошенническую схему.

Житель Симферопольского района на сайте бесплатных объявлений намеревался приобрести автомобиль. Подобрав для себя подходящий вариант, он перевел в качестве залога продавцу около 200 тысяч рублей. Однако сразу же после перевода денежных средств лжепродавец перестал выходить с покупателем на связь.

Жительнице Армянска в мессенджеры пришло сообщение. Неизвестный абонент предложил женщине дополнительный заработок через известную торговую площадку. Основным условием для начала осуществления трудовой деятельности необходимо было заполнить персональные данные. После того как заявительница указала данные, с ее банковской карточки двумя платежами списали денежные средства на общую сумму около 110 тысяч рублей.

Житель Армянска обратился за помощью полицейских. Заявитель сообщил, что на сайте бесплатных объявлений хотел приобрести земельный участок. Уточнив необходимую информацию и выяснив все детали, мужчина передал лжепродавцу свои персональные данные, после чего с его банковского счета списали 50 тысяч рублей, а связь с оппонентом прервалась.

Еще одной жертвой мошенника стал житель Симферопольского района. В сети Интернет он намеревался приобрести строительные инструменты. Зайдя на сайт фирмы, специализирующейся на данного вида товарах и подобрав подходящий вариант, мужчина перешел в раздел оплаты и ввел персональные данные. После списания денежных средств в сумме более 16 тысяч рублей заявитель обнаружил, что попал на сайт-подделку.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

7 граждан попали на уловки мошенников после перехода по ссылкам от неизвестного источника, а также путем установки на свой смартфон стороннего приложения.

Более 970 тысяч рублей на счет мошенников перевела жительница Кировского района. Со слов заявительницы полицейские установили, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал женщине о том, что ее банковские счета находятся под угрозой взлома неизвестными лицами. Далее звонивший уговорил женщину установить на свой мобильный телефон стороннее приложение, мотивируя это тем, что так она сможет обезопасить свои накопления. Однако, сразу после скачивания и установки приложения со счета потерпевшей списались все денежные средства.

В полицию Симферополя поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о том, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 270 тысяч рублей после перехода по ссылке. Как выяснили сотрудники полиции, женщина хотела увеличить свои накопления путем инвестирования в одно из крупных предприятий. В мессенджере она даже общалась с «сотрудником предприятия», который обещал заявительнице скорую прибыль. Получив в мессенджере ссылку на сайт, женщина осуществила переход по ней, после чего с ее банковского счета девятью транзакциями списали денежные средства на неизвестные банковские счета, привязанные к разным мобильным номерам.

Еще одной жертвой мошенников стал житель крымской столицы, лишившись около 40 тысяч рублей. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что на электронный адрес ему пришло сообщение о том, что он получил скидку на товар в Интернет-магазине по продаже бытовой техники. К сообщению была прикреплена ссылка на указанный магазин, где мужчина может выбрать себе товар по привлекательной цене. Однако после того, как он кликнул по ссылке и ввел персональные данные, с его карточки списались на неизвестный счет все денежные средства.

Жительница Симферопольского района в одном из мессенджеров увидела объявление о продаже зимней резины. Цена на товар у лжепродавца была в разы занижена, по сравнению с другими объявлениями, что и привлекло внимание заявительницы. После того как она связалась с продавцом и уточнила все детали, ей прислали ссылку якобы для оплаты товара. Однако, перейдя по предоставленной продавцом ссылке, со счета женщины списались денежные средства в сумме около 15 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает:

Никогда не стоит спешить принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас, и только вы принимаете решение, как обеспечить их сохранность.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код;

— не сообщайте какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;

— не подтверждайте операции, которые вы не производили;

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не соглашайтесь на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет-порталы;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас;

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, либо через официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Крым.