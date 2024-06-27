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Шесть крымских предприятий участвуют в бизнес-миссии, стартовавшей в Республике Беларусь

Шесть крымских предприятий участвуют в бизнес-миссии, стартовавшей в Республике Беларусь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Бизнес 20:49 27.06.2024

В Республике Беларусь стартовала бизнес-миссия, организованная для субъектов малого и среднего предпринимательства Южным региональным Центром поддержки экспорта, участие в которой принимают шесть крымских предприятий. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Цель поездки во взаимодействии крымских предпринимателей с потенциальными партнёрами из Республики Беларусь, направленном на заключение контрактов и установление двусторонних экономических отношений. Это действительно насыщенное событие, открывающее крымчанам огромное количество новых возможностей и деловых связей, — рассказала Ирина Кивико.

Также, как сообщила вице-премьер, в первые дни бизнес-миссии участники крымской делегации встретились с импортёрами и представителями торговых сетей Республики Беларусь, провели целевые B2B-переговоры и посетили ряд предприятий.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.

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