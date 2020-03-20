Шесть лет в России: цены на жильё в Крыму высокие, но покупательский спрос падает

18 марта Крым и Севастополь отметили День воссоединения с Россией. Именно в этот день в 2014 году полуостров, который с 1954 года входил в состав Украины, был возвращен России. Сегодня Крым является популярным курортом, многие россияне стремятся приобрести здесь дом или квартиру.

Как изменился спрос на крымскую недвижимость с момента присоединения к Российской Федерации, и как менялись цены на квадратные метры у самого синего Чёрного моря — в обзоре экспертов РБК-Недвижимость .

Как менялись цены

После вхождения полуострова в состав России в 2014 году цены резко взлетели вверх, отчего недвижимость оказалась явно переоцененной. Особый интерес к ней проявили инвесторы, но быстро поняли, что вложения невыгодны.

Устаревший жилой фонд, юридические сложности при оформлении документов на жилье и неразвитая инфраструктура способствовали закономерному спаду, продолжавшемуся до середины 2016 года. При этом на Южном берегу Крыма цены взлетели настолько, что, несмотря на все еще продолжающуюся коррекцию, до сих пор существенно обгоняют цены в Сочи — самом дорогом городе Краснодарского края, — рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Следующий всплеск — гораздо более плавный, не сравнимый с ситуацией 2014 года — пришелся на открытие Крымского моста в октябре 2018 года. При этом основной рост (около 13%) был отмечен до ожидаемого события. В 2019 году и в начале 2020-го в Крыму было зафиксировано снижение спроса из-за существенного уменьшения числа инвестиционных покупок, уточнил Луценко. По его словам, покупатели массово перестали интересоваться вторичкой, приобретение которой все еще связано со значительными юридическими рисками, и переключили внимание на новостройки. Продавцы вторичного жилья начали корректировать цены в сторону понижения. Особенно просел сегмент домов. Наиболее дорогие предложения стали дешеветь, продавцы коттеджей дают существенные скидки на них.

Рынок стабилен

Сегодня динамика цен в Крыму отражает общерыночные тенденции. В целом по полуострову квартиры за год подорожали на 5%, а дома снизились в цене на 2% — эти изменения происходили плавно, на протяжении всего года, уточнил управляющий директор компании «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Большое количество застройщиков, появившихся в Крыму, и возникновение конкуренции не способствуют повышению цен в 2020 году. В связи с обвалом рубля спрос может немного возрасти, что поддержит рынок новостроек, однако массового ажиотажа ждать не стоит, — отметил аналитик «Мира квартир».

Структура спроса и предложения также осталась прежней: в 2020 году наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры (44% в структуре спроса) и дома площадью до 75 кв. м (47% спроса на всю загородную недвижимость). В структуре предложения при этом преобладают двухкомнатные квартиры (35%), следом идут однокомнатные (33%) и дома площадью до 75 кв. м (36,8% от всего объема предложения загородной недвижимости).

Рынок крымской недвижимости сейчас стабилен и на протяжении всего года пользовался хорошим спросом: покупатели рассматривают приобретение недвижимости в южных регионах как вариант сезонного жилья, покупают ее с перспективой дальнейшего переезда или видят в ней инвестицию на будущее, — пояснил Дубровин.

Сегодня наибольшей популярностью пользуются Севастополь, Симферополь, а также населенные пункты Южного берега, уточнили в агентстве «Крымская недвижимость». Там отметили, что в последнее время покупатели также стали часто интересоваться Евпаторией.

Жителям Крыма дольше всего придется копить на частный дом на полуострове, сообщили ранее аналитики. Крымчанам нужно откладывать деньги на коттедж 24 года при среднем доходе 36 тыс. руб. Зарплаты здесь невелики, а цены на жилье высокие из-за курортного статуса региона.

Источник: РБК-Недвижимость

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