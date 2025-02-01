Шесть отелей Крыма — финалисты премии Russian Hospitality Awards 2024

Так, санаторий Foros Wellness & Park 4* (г. Ялта, пгт Форос) претендует на победу в номинации «Лучший отель превентивной медицины». Он славится инновационным медицинским центром с широким спектром лечебных направлений и новаторскими программами, направленными, в частности, на профилактику заболеваний и сохранение здоровья.

Лучшим спа-отелем может стать Palmira Palace Resort & SPA 5* (г. Ялта, п. Курпаты), в чьём арсенале – большое разнообразие услуг оздоровительного и лечебно-профилактического характера, новинки аппаратной косметологии. Особая гордость отеля – Центр банных культур. Кроме того, с 2023 года гостей принимает обновлённый акватермальный комплекс на открытом воздухе – «Вилла роз».

Сразу два средства размещения борются за звание лучшего семейного отеля: это MORE SPA & RESORT 5* (г. Алушта) и Riga Village Resort 4* (г. Щёлкино в Ленинском районе). Последний работает по тарифу «Ультра всё включено»: питание 24/7, безлимитные и бесплатные напитки, богатая инфраструктура. Оба объекта могут похвастаться впечатляющим перечнем возможностей для взрослых и детей, начиная от оздоровления и заканчивая развлечениями.

В свою очередь Riviera Sunrise Resort & SPA 5* (г. Алушта) рассчитывает на победу в номинации «Лучший курортный отель». «Ривьера» расположена на набережной, в окружении реликтового парка, притягивает гостей стильным спа-комплексом площадью 2 тыс. кв. м, а ещё анимацией нон-стоп с утра и до позднего вечера. Более того, бренд-шеф отеля – Татьяна Константинова, победительница известных телешоу «Адский шеф» и «Молодые ножи» – вошла в число претендентов на звание лучшего шеф-повара.

Наконец, курорт премиум-класса «Мрия» 5* (г. Ялта, с. Оползневое) попал в номинацию «Лучшая PR и маркетинговая кампания».

Церемония награждения победителей состоится 22 апреля в Москве, в отеле Radisson Blu Olympiyskiy Hotel. Ознакомиться с полным списком финалистов премии можно здесь.

Russian Hospitality Awards – одна из самых престижных премий России в области гостиничного бизнеса. Была учреждена в 2014 году. Лучшие из лучших выбираются не только на основе качества предоставления услуг, но и за счёт репутации среди своих гостей.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК