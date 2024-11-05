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фото предоставлено Ириной Ясенковой (Экскурсия «По следам Александра Грина в Коктебель»), источник: https://mtur.rk.gov.ru

Шесть проектов Крыма — победители туристской премии «Маршрут года-2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 05.11.2024

Шесть туристических маршрутов полуострова стали победителями и призёрами XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года». На этот раз большинство наград отправились в Старый Крым, где проводятся самобытные экскурсии и фестивали. Церемония награждения состоялась в Уфе в рамках IV Международного форума по этнотуризму.

В этом году участниками финала Всероссийской туристской премии «Маршрут года» стали 12 крымских проектов, из которых 10 посвящены экскурсионным возможностям Старого Крыма – небольшого, но довольно колоритного города, расположенного в восточной части полуострова. В итоге две высшие награды и три призовых места в разных номинациях достались пяти старокрымским турмаршрутам. Их автор – коренная старокрымчанка, экскурсовод, заведующая Музеем истории и археологии (г. Старый Крым) Ирина Ясенкова.

Так, сразу два Гран-при жюри премии присудило экскурсиям «По следам Александра Грина в Коктебель» (номинация – «Лучший маршрут для пешеходного туризма») и «Литературное наследие Старого Крыма» (номинация – «Лучший маршрут для пожилых людей»).

Как рассказала Ирина Ясенкова, уникальность первой экскурсии в том, что участники преодолевают 22-километровую Гриновскую тропу, ведущую из Старого Крыма в Коктебель, а попутно слушают историю жизни известного писателя. Что касается второй экскурсии, тоже получившей высшую награду, то она начинается от могил Александра Грина, Григория Петникова, Юлии Друниной, а дальше ведёт к памятным местам и домам, связанным с литературным наследием города.

Кроме того, наш Музей истории и археологии удостоился первого места за лучший музейный маршрут – «Солхат-Крым на Шёлковом пути». Что он собой представляет? Сначала экскурсанты посещают сам музей, где, так сказать, изучают теоретическую часть, а затем отправляются на средневековые улочки, чтобы познакомиться с объектами вживую, прочувствовать весь исторический дух города», – поделилась победительница.

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В номинации «Лучшая экскурсия в городе» второе место заняло её детище «Старый Крым – первая столица Крымского ханства», а почётную «бронзу» в номинации «Лучший событийный тур» забрал творческий фестиваль «Гринландия», ежегодно собирающий в старокрымском доме-музее Грина бардов, писателей, поэтов, артистов театра и кино.

Помимо этого, выбирая лучшие детские маршруты, эксперты премии присудили первое место «Дню юного лесничего» – это одна из экскурсий цикла профориентационных экскурсионных программ «Живые уроки центра «Инноторика». Необычный тур с походом в лес, основанный на играх и интерактивах, разработала Алёна Миронюк из Симферополя. По её словам, дети научатся ориентироваться в лесу, распознавать голоса птиц, увидят следы зверей, узнают, как отличить съедобные ягоды и грибы от ядовитых, а ещё создадут гербарий, попробуют настоящую кашу «из топора» и поиграют в лесные игры.

В 2024 году на участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» был подан 451 проект из 62 регионов России. В финал были допущены 324 проекта, в том числе 12 – из Крыма.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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