Шесть проектов Крыма — победители туристской премии «Маршрут года-2024»

Как рассказала Ирина Ясенкова, уникальность первой экскурсии в том, что участники преодолевают 22-километровую Гриновскую тропу, ведущую из Старого Крыма в Коктебель, а попутно слушают историю жизни известного писателя. Что касается второй экскурсии, тоже получившей высшую награду, то она начинается от могил Александра Грина, Григория Петникова, Юлии Друниной, а дальше ведёт к памятным местам и домам, связанным с литературным наследием города.

Кроме того, наш Музей истории и археологии удостоился первого места за лучший музейный маршрут – «Солхат-Крым на Шёлковом пути». Что он собой представляет? Сначала экскурсанты посещают сам музей, где, так сказать, изучают теоретическую часть, а затем отправляются на средневековые улочки, чтобы познакомиться с объектами вживую, прочувствовать весь исторический дух города», – поделилась победительница.

В номинации «Лучшая экскурсия в городе» второе место заняло её детище «Старый Крым – первая столица Крымского ханства», а почётную «бронзу» в номинации «Лучший событийный тур» забрал творческий фестиваль «Гринландия», ежегодно собирающий в старокрымском доме-музее Грина бардов, писателей, поэтов, артистов театра и кино.

Помимо этого, выбирая лучшие детские маршруты, эксперты премии присудили первое место «Дню юного лесничего» – это одна из экскурсий цикла профориентационных экскурсионных программ «Живые уроки центра «Инноторика». Необычный тур с походом в лес, основанный на играх и интерактивах, разработала Алёна Миронюк из Симферополя. По её словам, дети научатся ориентироваться в лесу, распознавать голоса птиц, увидят следы зверей, узнают, как отличить съедобные ягоды и грибы от ядовитых, а ещё создадут гербарий, попробуют настоящую кашу «из топора» и поиграют в лесные игры.

В 2024 году на участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» был подан 451 проект из 62 регионов России. В финал были допущены 324 проекта, в том числе 12 – из Крыма.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК