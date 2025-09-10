Шесть севастопольцев примут участие в Слете Всемирного фестиваля молодежи

Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 17 по 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде иобъединит молодых лидеров от 14 до 35 лет. Участниками Слета станут тысяча представителей из Российской Федерации и тысяча — из иностранных государств из сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT.

В Слете Всемирного фестиваля молодежи примут участие две тысячи лучших молодых людей, которые обладают богатым портфолио с подтвержденными достижениями, демонстрируют экспертизу в своей сфере, мотивированы на развитие международного сотрудничества и обмен опытом с другими участниками. От Севастополя на участие в Слете эксперты одобрили 6 заявок.

Я подал заявку на Всемирный фестиваль молодежи, потому что это уникальная возможность для международного общения, создания полезных инициатив для молодежи и просто невероятный опыт, который стоит пережить хотя бы раз в жизни. Ожидаю встречи с друзьями и знакомыми с прошлого ВФМ, новые впечатления и знакомства, теплые воспоминания, и переполненную фотогалерею, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя севастопольца Ярослава Журова.

Всего в заявочной кампании поучаствовали более 62 тысяч молодых людей, в их числе представители 175 иностранных государств: Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и даже Австралии.

Слет проводится по поручению Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя