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Шесть вражеских беспилотников не долетели до . Сбиты над Черным морем
Фото: Life.ru

Шесть вражеских беспилотников не долетели до Крыма. Сбиты над Черным морем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:22 14.02.2024

По информации Минобороны РФ, этой ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА), — говорится в сообщении военного ведомства.

Другой официальной информации о событиях этой ночи, в том числе в Черном море, нет.

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