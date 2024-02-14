Шесть вражеских беспилотников не долетели до Крыма. Сбиты над Черным морем

По информации Минобороны РФ, этой ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА), — говорится в сообщении военного ведомства.
Другой официальной информации о событиях этой ночи, в том числе в Черном море, нет.
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