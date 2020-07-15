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Фото: pxhere.com

Щелкино и с. Мысовое — в топе популярных курортов на Азовском море для отдыха с детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:59 15.07.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда поехать женщинам с детьми этим летом отдыхать на Азовском побережье.

Ейск, Голубицкая, Кучугуры, Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, Щелкино и село Мысовое в Крыму, а также Таганрог в Ростовской области составили семерку популярных курортов для отдыха с детьми на Азовском море. Женщины с детьми бронируют отдых на Азовском побережье на период от 5,5 до 19 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 2,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Приморско-Ахтарске, дороже — в Щелкино, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха женщинами с детьми на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Семь популярных курортов для отдыха на Азовском море летом 2020:

  1. Ейск — 1838,3 рублей / 12,5 ночи*
  2. Голубицкая — 2381,3 рублей / 11,3 ночи
  3. Кучугуры — 1830,2 рублей / 12,1 ночи
  4. Приморско-Ахтарск — 1613 рублей / 11,8 ночи
  5. Щелкино — 2691,3 рублей / 19 ночей
  6. Таганрог — 1854,5 рублей / 5,5 ночи
  7. Мысовое — 2266,7 рублей / 15 ночей

*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Щелкино и с. Мысовое - в топе популярных курортов на Азовском море для отдыха с детьми

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