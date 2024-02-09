«Шкода» из Джанкойского района конфискована в доход государства. А водитель… «сам дурак»

В Джанкойском районе у мужчины конфискован автомобиль за нетрезвое вождение. Водитель был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В суде установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в октябре 2023 года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Шкода». Двигаясь по улице Железнодорожной в городе Джанкое, злоумышленник был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, — сообщили подробности в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев. Автомобиль «Шкода», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.