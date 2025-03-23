Школа №47 имени Михаила Петровича Ситко в Севастополе отметила 80-летний юбилей

Торжественное празднование 80-летия школы №47 собрало большое количество гостей: учеников, сотрудников и педагогов, родителей, выпускников школы, ветеранов педагогического труда — люди, которые вложили силы и любовь в развитие школы. Педагогический коллектив поздравил заместитель губернатора Игорь Михеев.

Самые главные в школе — это учителя. Те, кто с утра до вечера, каждый день, не жалея себя, своего времени, сил и занимаются с нашими детьми, вкладывают свою душу в их образование и воспитание. От имени Губернатора примите самые добрые пожелания в честь юбилея школы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя Губернатора Севастополя Игоря Михеева.

Герой Великой Отечественной войны и отличник образования Михаил Петрович Ситко, имя которого носит школа, был директором школы 23 года — с 1963 по 1986 год. Под руководством Михаила Петровича школа неоднократно становилась победителем различных соревнований. Школе в числе первых в городе Севастополе было присвоено звание — «образцовая».

Корпуса школы располагаются в селах Орлиное, Гончарное и Передовое. В настоящее время школу посещают 920 учащихся из 14 сел Байдарской и Варнаутской долин.

За последние 4 года значительно модернизирована материально-техническая база школы: в 2020-2021 годах обновили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа; в 2021 году провели текущий ремонт спортивного зала здания основной школы, кабинета начальной школы, текущий ремонт кровли здания основной школы (актовый и спортивный залы); в 2021-2022 годах – прошел капитальный ремонт кровли начальной школы, капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт мастерских 2-ой этап; в 2022 году – комплексный капитальный ремонт зданий начальной школы с. Передовое, приобретено оборудование в рамках комплексного капитального ремонта; в 2024 году – капитальный ремонт здания начальной школы в с. Орлиное и благоустройство школьной территории.