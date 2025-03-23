Школа №47 имени Михаила Петровича Ситко в Севастополе отметила 80-летний юбилей

Торжественное празднование 80-летия школы №47 собрало большое количество гостей: учеников, сотрудников и педагогов, родителей, выпускников школы, ветеранов педагогического труда — люди, которые вложили силы и любовь в развитие школы. Педагогический коллектив поздравил заместитель губернатора Игорь Михеев.
Самые главные в школе — это учителя. Те, кто с утра до вечера, каждый день, не жалея себя, своего времени, сил и занимаются с нашими детьми, вкладывают свою душу в их образование и воспитание. От имени Губернатора примите самые добрые пожелания в честь юбилея школы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя Губернатора Севастополя Игоря Михеева.
Герой Великой Отечественной войны и отличник образования Михаил Петрович Ситко, имя которого носит школа, был директором школы 23 года — с 1963 по 1986 год. Под руководством Михаила Петровича школа неоднократно становилась победителем различных соревнований. Школе в числе первых в городе Севастополе было присвоено звание — «образцовая».
Корпуса школы располагаются в селах Орлиное, Гончарное и Передовое. В настоящее время школу посещают 920 учащихся из 14 сел Байдарской и Варнаутской долин.
За последние 4 года значительно модернизирована материально-техническая база школы: в 2020-2021 годах обновили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа; в 2021 году провели текущий ремонт спортивного зала здания основной школы, кабинета начальной школы, текущий ремонт кровли здания основной школы (актовый и спортивный залы); в 2021-2022 годах – прошел капитальный ремонт кровли начальной школы, капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт мастерских 2-ой этап; в 2022 году – комплексный капитальный ремонт зданий начальной школы с. Передовое, приобретено оборудование в рамках комплексного капитального ремонта; в 2024 году – капитальный ремонт здания начальной школы в с. Орлиное и благоустройство школьной территории.
С 2006 года школу возглавляет Надежда Васильевна Козлова.
От Департамента образования и науки Севастополя коллектив школы поздравил исполняющий обязанности директора Антон Ульянцев. Он пожелал образовательному учреждению процветания, а также поблагодарил всех педагогов, сотрудников и родителей школы за сохранение традиций и неоценимый вклад в развитие образовательного процесса Севастополя.
За многолетний и добросовестный труд, верность профессии и вклад в дело воспитания подрастающего поколения работники школы отмечены наградами Правительства Севастополя, Законодательного Собрания и Департамента образования и науки.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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