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Школа в селе Заречное Симферопольского района готова на 85%
Фото: минстрой РК

Школа в селе Заречное Симферопольского района готова на 85%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:40 20.09.2020

Строительные работы ведутся с опережением графика.

Школа на 800 мест в селе Заречное Симферопольского района готова на 85%. Строительные работы ведутся с опережением графика – на стадии завершения кровельные работы, работы по остеклению здания и устройству фасада. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК.Строители выполняют монтаж внутренних инженерных сетей, ограждение территории ЗD забором, устройство фундаментов наружного освещения. Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории, а также по внутренней отделке помещений. На объекте находится 55 человек, что соответствует требованиям графика.

Строительно-монтажные работы планируется завершить раньше установленного срока – к концу 2020 года. Строительство объекта реализуется в рамках федеральной целевой программы. Сметная стоимость составляет более 650 млн. рублей, — сообщает минстрой РК.

Также в селе Заречное начнут возводить к концу 2020 года детский сад, строительство которого должно завершиться в 2021 году. По словам министра строительства и архитектуры РК Михаила Храмова, в конце текущего года планируется заключить контракт с подрядчиком и продолжить строительство детсада на 160 мест.  На данный момент работы на объекте прекращены по причине расторжения контракта с подрядной организацией.

Откорректированная по результатам комиссионного обследования проектно-сметная документация 10 сентября загружена в госэкспертизу и в настоящее время проходит входной контроль. Завершение СМР предусмотрено на 2021 год, — рассказал Михаил Храмов.

Школа в селе Заречное Симферопольского района готова на 85%

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