Школам искусств Керчи вручили новые музыкальные инструменты

На оснащение концертных залов учреждений Керчи предусмотрено финансирование в размере 10,8 млн рублей. По словам министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, поддержка талантливых и одаренных крымских детей, развитие творческих способностей и повышения уровня исполнительского мастерства юных музыкантов входит в число приоритетных задач деятельности Министерства культуры республики.

Особое внимание со стороны Правительства Крыма, министерства, муниципальных властей уделяется улучшению качества образования в детских школах искусств, созданию комфортных условий для учебного и творческого процессов, в том числе модернизации материально-технической базы учреждений: в соответствии с государственными программами успешно идут ремонтные работы, обновляются парки музыкальных инструментов, устанавливается современная аппаратура и интерактивное оборудование, закупаются издания нотной и учебной литературы, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

В рамках мероприятия глава администрации города Керчи Сергей Бороздин вручил директорам учреждений сертификаты на оснащение концертных залов 5 роялями и 2 аккордеонами, с предусмотренным финансированием из городского бюджета в размере 10,8 млн рублей. По словам Сергея Бороздина, в городе три музыкальные школы, в которых обучаются свыше тысячи юных керчан, не раз побеждавших на престижных конкурсах, выступавших на всероссийских и международных фестивалях. В последний раз рояли были закуплены в школы искусств Керчи в 1970 году — 50 лет назад.

В Министерстве культуры РК подчёркивают: в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» существенно укреплена материально-техническая база керченских школ эстетического воспитания детей. Так:

для Детской музыкальной школы №1 из республиканского бюджета были выделены денежные средства в объеме свыше 4,3 млн рублей (приобретены и установлены две интерактивные панели и два интерактивных комплекта, закуплены музыкальные инструменты: акустические фортепиано «Yamaha», духовые инструменты, аккордеон и баян «Юпитер», 370 учебных сборников и пособий, комплектующих к инструментам).

Музыкальная школа №2 из республиканского бюджета получила денежные средства в том же объеме: приобретена новая литература, комплектующие к музыкальным инструментам, оборудование, активная акустическая система, микрофон, интерактивные панель и комплект, короткофокусный проектор, новыми музыкальными инструментами оснащено народное отделение школы (балалайка, домра альт, флейта, гитара «Yamaha», трансакустическая классическая гитара «Yamaha», профессиональный армянский дудук, баян ученический двухголосный «Тула», гармонь, аккордеоны «Юпитер»), а струнное и фортепианное отделения получили скрипки и пианино «Yamahа» соответственно.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Республике Крым в 2020 году проведена модернизация восьми детских школ искусств и одного профессионального образовательного учреждения на общую сумму 39,1 млн рублей.

В 2022 году модернизация коснется девяти детских школ искусств в объеме финансирования 39,1 млн рублей, а в 2024 году — восьми школ искусств и одного профессионального образовательного учреждения в сфере культуры на сумму 39,1 млн рублей.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым