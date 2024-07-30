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Школьник из прошел в финал всероссийского конкурса лекторов

Школьник из Крыма прошел в финал всероссийского конкурса лекторов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:16 30.07.2024

В финал проекта прошел учащийся симферопольской школы-детского сада «Лингвист» Александр Луканин. Александр занимается хоккеем, ведет свой блог, увлекается экологией. В своей лекции «Экологические привычки. Сортировка мусора» он рассказывает о том, как каждый может заботиться о природе, и делится навыками экологичного поведения. В проекте Знание.Лектор участвует и его мама.

В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 43 из Республики Крым. Теперь ребята поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ «Артек» и получат шанс стать лектором Общества «Знание». Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: «Культура и искусство» — больше 900 заявок, «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» — больше 890 и «История и сохранение исторической памяти» 783 заявки. Лекции читают выпускники художественных и музыкальных школ, активисты школьных медиацентров, экскурсоводы и краеведы. Каждый пятый участник номинации «Школьники» — из новых регионов.

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Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов, которые прошли пять этапов отбора в том числе и собеседования с победителями прошлых сезонов Знание.Лектор, а сейчас — лекторами Российского общества «Знание», федеральными экспертами.

До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества «Знание» и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело».

Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.

По информации Российского общества «Знание»

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