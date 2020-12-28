Школьники из Севастополя стали призерами конкурса «Безопасное колесо»

Команда юных инспекторов движения севастопольской школы №6 заняла второе место среди команд России в конкурсе «Безопасное колесо – 2020».

На теоретическом этапе конкурса севастопольские школьники не допустили ни одной ошибки и заняли первое место среди 85 регионов. Юный инспектор движения Максим Журавлев стал сильнейшим в личном зачете, заняв 1 место среди 170 мальчиков – участников состязания, Рамиль Байрамов — 2 место, Мария Спиркина и Полина Карасева – 2 и 3 места соответственно в личном зачете среди девочек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Начальник УГИБДД УМВД России по Севастополю, подполковник полиции Денис Разоренов поздравил ребят с окончанием конкурсных испытаний и пожелал покорять новые вершины.

Ранее мы даже и не мечтали достичь таких высот, и как бы мы не хвалили наших учителей, педагогов, тренеров, но эта высота взята за счет ваших личных качеств, усердия. Еще раз от всей души поздравляем вас с вашими достижениями, — подчеркнул Денис Разоренов.

Конкурс проводится МВД и Минпросвещения России совместно с администрациями субъектов РФ.