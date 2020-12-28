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Школьники из Севастополя стали призерами конкурса «Безопасное колесо»

Школьники из Севастополя стали призерами конкурса «Безопасное колесо»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:18 28.12.2020

Команда юных инспекторов движения севастопольской школы №6 заняла второе место среди команд России в конкурсе «Безопасное колесо – 2020».

На теоретическом этапе конкурса севастопольские школьники не допустили ни одной ошибки и заняли первое место среди 85 регионов. Юный инспектор движения Максим Журавлев стал сильнейшим в личном зачете, заняв 1 место среди 170 мальчиков – участников состязания, Рамиль Байрамов — 2 место, Мария Спиркина и Полина Карасева – 2 и 3 места соответственно в личном зачете среди девочек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Школьники из Севастополя стали призерами конкурса «Безопасное колесо» Школьники из Севастополя стали призерами конкурса «Безопасное колесо»

Начальник УГИБДД УМВД России по Севастополю, подполковник полиции Денис Разоренов поздравил ребят с окончанием конкурсных испытаний и пожелал покорять новые вершины.

Ранее мы даже и не мечтали достичь таких высот, и как бы мы не хвалили наших учителей, педагогов, тренеров, но эта высота взята за счет ваших личных качеств, усердия. Еще раз от всей души поздравляем вас с вашими достижениями, — подчеркнул Денис Разоренов.

Конкурс проводится МВД и Минпросвещения России совместно с администрациями субъектов РФ.

Школьники из Севастополя стали призерами конкурса «Безопасное колесо»

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