Школьники Крыма победили в тематическом направлении исследовательского проекта «Без срока давности»

На церемонии чествования лучших из лучших присутствовали и получили заслуженные награды крымчане – победители Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» Алексей Федулов, София Ялынская и руководитель проекта Ксения Репина. В тематическом направлении: «Судебные процессы в СССР и Российской Федерации, посвященные раскрытию обстоятельств геноцида мирных советских граждан в период Великой Отечественной войны 1941˗1945 годов».

Команда представляла на конкурсе МБОУ «Средняя школа № 7 города Евпатории Республики Крым имени Кавалера трех Орденов Славы, почетного гражданина города Евпатории Ивана Егоровича Мещерякова».

В рамках официальной части мероприятия к собравшимся с приветственной речью обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который отметил значительный вклад всех участников в дело сохранения исторической памяти. В своем выступлении он акцентировал внимание на важности проводимой работы и выразил слова благодарности школьникам и педагогам за их искреннюю и самоотверженную позицию, направленную на увековечивание памяти о трагических событиях прошлого.

Проведенное мероприятие имеет важное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Несмотря на высокую конкуренцию, крымские учащиеся смогли достичь выдающихся результатов, что свидетельствует об эффективной организации учебно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях республики. Данный успех является закономерным итогом системной работы, которая ведется в регионе, и демонстрирует высокий уровень профессионального мастерства педагогических работников. Необходимо отметить, что участие в подобных проектах способствует формированию у молодежи гражданской ответственности, поскольку оно позволяет глубже осмыслить ключевые страницы истории нашего Отечества.

В текущем году во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Без срока давности» приняли участие более 13 тысяч учеников 8-11 классов, студентов колледжей и педагогов из 84 регионов Российской Федерации, что подчеркивает общенациональный масштаб и социальную значимость данного просветительского проекта.